BM Agri är den tredje största aktören på marknaden för spannmål och oljeväxter i Sverige men har inga egna lager. De största volymerna de hanterar lagras ute hos odlarna och säljs direkt till kunderna, men de kan i mån av plats erbjuda mottagning i skörd.

Med utbyggnaden av Jordberga ökar den kapaciteten på ett av de sju ställen de kan ta emot.

– Det här blir nog det största. Vi kan köpa in mer både i skörd och under hela säsongen, säger Per-Arne Gustavsson, vd på BM Agri.

Totalt räknar BM Agri med att ta emot mellan 40 000-50 000 ton spannmål i årets skörd på alla platser. Om lagret i Jordberga fylls i år är osäkert.

– Men på sikt innebär det att vi kan ta emot mellan 5 000-10 000 ton mer.

Just nu är det en aktiv tid i spannmålshandeln. Lagren ska tömmas och BM Agri har haft bra fart på exporten. Under förra året påverkades både omsättning och resultat hårt av torkan 2018, men en god skörd 2019 och en svag krona har gynnat exporten. Omsättningen under första delen av året har ökat kraftigt.

– Vi jobbar mycket för att få avsättning för de lantbrukare vi samarbetar med så att det blir så tomt i deras lager som möjligt. Det ser ut att kunna bli en bra skörd i år.