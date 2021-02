Det här sa Karl Hedin i rätten

Det var en fåordig Karl Hedin som vittnade under andra dagens rättegång i den så kallade jaktbrottshärvan.

Rättegången, som inleddes på måndagen, fortsatte under tisdagen med flera vittnesförhör. Den misstänkta person som inte var på plats under första dagens förhandlingar medverkade nu via länk.

När det var dags för industrimannen Karl Hedin, som är en av de åtalade och misstänks för bland annat jaktbrott, att vittna avböjde han att inleda med ett eget anförande och svarade därefter kortfattat på åklagarens frågor.

En av dessa handlade om varför Karl Hedin intresserat sig för gift.

Svaret blev att han av några ”hundgubbar jag kände” i Finland fått veta att vargstammen där halverats två år i rad på grund av att gift använts för att få ned populationen. Det fick honom att ”försöka begripa” om samma sak skulle kunna hända i Sverige, berättade han inför rätten, men uppgav att han efter efterforskningar kommit fram till att det nog inte skulle kunna göra det.

Karl Hedin fick också frågan av åklagaren om hur han reagerade när han 2012 fick veta att det hittats förgiftat kött på hans marker. ”Med bestörtning”, blev svaret. ”Vi ska ha våra hundar där”, fortsatte Karl Hedin.

Inga av försvarsadvokaterna hade några frågor till Karl Hedin.

Rättegången fortsätter med ytterligare vittnesförhör. Sista rättegångsdagen är planerad till 5 mars.

Jaktbrottshärvan

Fyra personer är åtalade och står nu inför rätta.

Karl Hedin och ytterligare en person misstänks för att jagat varg i oktober 2018. Därtill misstänks två personer samt Karl Hedin ha planerat att använda giftet karbofuran för att döda varg. Försvarsadvokaterna menar samtliga att deras klienter är oskyldiga. Försvaret bestrider också en företagsbot som åklagaren vill utdöma mot Karl Hedin AB på 1,5 miljoner kronor.