IT-strul ställer till problem med SAM-ansökningarna

Sista dagen för att göra sin SAM-ansökan är den 15 april. Kommer ansökan in för sent minskas jordbrukarstödet med 1 procent per arbetsdag.

Men under årets ansökningsperiod har systemet krånglat. När den som ansöker om stöd kryssar i att de vill ha utbetalning har det hänt att systemet själv tar bort markeringen när sidan uppdaterats – och att utbetalningen inte registreras.

Madeleine Wiström, rådgivare på Hushållningssällskapet i Kalmar, Kronoberg och Blekinge, har drygt 80 kunder som hon hjälper i samband med att ansökningarna ska in. Hon oroas över vilka konsekvenser teknikstrulet kan få.

– Lantbrukare riskerar att missa utbetalningar då funktionen inte är aktiverad – det går inte att sätta ett kryss i rutan för utbetalning, säger hon och fortsätter:

– Vi försöker sprida informationen internt och göra varandra uppmärksamma. Problemet går att komma runt, men det är lätt att missa även om man är erfaren.

Oklart hur många som drabbats

Jordbruksverket upptäckte problemet i samband med att ansökan startade i mitten av februari.

– Vi trodde att vi åtgärdat problemet men efter att kunder senare hörde av sig om att det inträffat fel förstod vi att problemet kvarstått i vissa fall, säger Anders Forsberg, enhetschef på geodataenheten på Jordbruksverket.

Han menar att problemet är begränsat till ett fåtal kunder, men vet inte exakt hur många som drabbats.

– Så fort ansökningarna stänger på torsdag kommer vi ha en klar bild över hur många det rör sig om.

”Lantbrukarna ska inte straffas”

Problemet går i många fall att rätta till utan kontakt med kunderna, menar Anders Forsberg.

– Vi kan se på kombinationen där man har åtagande men inte fyllt i utbetalning att något inte stämmer, det kan vi lösa direkt. Men i vissa fall kan det bli så att vi kontaktar enskilda lantbrukare genom vår support eller senare i handläggningen för att säkerställa att allt blivit rätt.

Kan det bli aktuellt att ge dispens om något blivit fel?

– Lantbrukare som råkat ut för problemet ska inte straffas, de har inte gjort något fel. Har man fyllt i utbetalningskrysset ska man få utbetalning.

Så fort det tekniska felet uppdagades gick Jordbruksverket ut med information på sin hemsida.

– Det är klart det är tråkigt när det blir fel men det är IT-system som ska kommunicera med varandra. Nu var det någon liten lucka som inte fungerade men det ska vi se till att åtgärda, säger Anders Forsberg.

