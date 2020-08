Intresset för höstraps ökar kraftigt

En orsak till det ökade intresset för höstraps tros vara den väntade prisökningen beroende på låga skördar i Europa.

Den svenska höstrapsarealen har legat strax under 100 000 hektar under fler års tid. Väderleken och möjligheten att hinna tröska undan förfrukten under skördeperioden har avgjort hur mycket rapsutsäde som kommit ned i jorden varje enskild höst.

Mest har arealen höstraps skiftat i Mälardalen. Här stänger såfönstret redan i mitten av augusti, till skillnad från i Skåne där möjligheten är öppen åtminstone månaden ut.

Fler vinterhärdiga sorter

Det har också kommit fler vinterhärdiga sorter som har en bättre chans att klara en uppländsk vintersäsong.

– Odlingsgränsen för höstraps har flyttat norrut. Min bild är att det inte kommer att sås mer höstraps i Skåne i år utan att ökningen kommer i Mälardalen. Lantbrukarna har också planlagt odlingen och har till exempel ett tidigt höstkorn eller Norinvete för att hinna så höstrapsen som en naturlig del i växtföljden även i Mälardalen, säger Johannes Åkerblom, växtodlingschef på Lantmännen.

Han bekräftar trenden då Lantmännens utsädesförsäljning av höstraps ligger 30 procent högre än vid samma tidpunkt i fjol.

Niklas Ingvarsson är produktchef på Utsäde på Svenska Foder och noterar en försäljningsökning av höstrapsutsäde på 40 procent mot i fjol. Han pekar nu på vikten av bra väder så att skörden kommer i gång snabbt och det inte blir tidsnöd för rapssådden.

– Nu gäller det att det verkligen blir bra skördeväder och att det håller i sig för fönstret för en optimal höstraps är litet, säger Niklas Ingvarsson.

Johannes Åkerblom, spannmålsinköpare på Lantmännen, och Karl Delin, spannmålsansvarig på Varaslättens lagerhus.

Bra försäljning

Också hos Varaslättens Lantmän märks ett ökat intresse för höstraps.

– Det har varit bra försäljning på försäsongen och vi har sett en klar ökning jämfört med hur det såg ut fram till semestern i fjol, säger Karl Delin, spannmålsansvarig på Varaslätten.

Halländska Vallberga Lantmän har sett en ökning på 10–15 procent i år.

– En viktig faktor bakom det ökade intresset för höstraps är nog den väntade prisökningen beroende på låga skördar i Europa, säger Peter Hansson, ansvarig på växtodling på Vallberga Lantmän.

Fakta: Europa väntas behöva importera 5-6 miljoner ton raps.

• Under flera år låg produktionen av raps i EU kring 20 miljoner ton. Sedan dess har nivån sjunkit och i fjol låg den samlade produktionen på 17 miljoner ton. I våras kom en prognos om att den skulle stiga till 18 miljoner ton i år. Prognosen reviderades till följd av kyligt väder i våras och ligger nu på 17 miljoner ton.

• Bakom de sjunkande skördetalen ligger en kall vår men också minskade arealer i Tyskland och Frankrike. Växtföljdssjukdomar och insektstryck har begränsat befintlig produktion. Storbritannien har i stället drabbats av regn och översvämningar under höstsådden vilket gjort att sådd areal minskat.

• Skörden pågår som bäst i Polen och Baltikum, avkastningssiffror kan komma i nästa vecka.

• Sammantaget väntas ett underskott på raps i Europa och en import på 5–6 miljoner ton. Normalt skulle en stor del av underskottet täckas av import från Ukraina men torka har reducerat skörden. Hoppet står nu till Australien och Kanada.