Här tas Europas största vertikala odling i bruk

Det framgår inte vad som ska odlas i anläggningen, men bilder att döma rör det sig om sallader och kryddor.

Det Taiwanbaserade företaget Yes Health Group driver en rad anläggningar av detta slag runt om i Asien och Europa. Det är de som står för en stor del av teknologin i form av mjukvara, robotar och över 20 000 LED-lampor, i samarbete med det danska företaget Nordic Harvest. Själva bygget i Köpenhamnförorten Taastrup inleddes i april 2020 och under första kvartalet 2021 ska produktionen vara i gång, uppger företagen. Enligt ett pressmeddelande väntas anläggningen gå med vinst innan året är över. Vid det laget ska produktionen också ha skalats upp från 200 ton per år till tusen ton per år.

Symptomatiskt nog nämns inte med ett ord i pressmeddelandet om vad som ska odlas i anläggningen. Av bilder att döma rör det sig om sallader och kryddor. Hittills har de flesta högteknologiska odlingar av detta slag haft svårt att uppnå vad grundarna lovat.