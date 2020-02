Hur gör jag för att undvika likviditetsbrist i företaget?

Jag har drivit företag i ganska många år och tycker alltid att jag har lite dålig likviditet. När jag gör mitt bokslut visar det att jag har ett bra resultat och kan ta ut en bra lön. Jag försöker att planera mina inköp utifrån hur verksamheten utvecklas och hur mycket pengar som finns i företaget. Finns det något jag kan göra annorlunda för att undvika att få likviditetsbrist flera gånger per år?

David

Kul att du ställer den frågan! Du är verkligen inte ensam om att upptäcka att det saknas pengar på kontot ibland.

Ett första steg är att göra en likviditetsbudget för hela företaget. Den visar in- och utbetalningar från företagskontot månadsvis. Även om du har bra koll på ditt företag kan det vara svårt att veta exakt hur kassaflödet ser ut varje månad om du inte har en likviditetsbudget som du kan följa.

Stora investeringar leder ofta till en svacka i likviditeten. Det är lätt att man tänker fel och att investeringen bara kostar i avskrivningen.

Jag tar en nyinvestering i en traktor som exempel. Resultatet belastas med avskrivning på traktorn i mellan fem år och åtta år. Det stämmer alltså när det gäller resultaträkningen att det bara kostar avskrivningen.

Men likviditeten påverkas av hela traktorkostnaden, plus moms, just det året investeringen sker. När man betalar traktorn kommer man att betala hela fakturan, antingen med egna pengar eller med delfinansiering från bank eller finansbolag.

Har man månadsmoms dröjer det två månader innan momsbeloppet återbetalas. Under den tiden belastar köpet likviditeten. Har man kvartalsmoms dröjer det ännu längre innan momsen betalas tillbaka.

Det är inte ovanligt att det ibland blir lite brist på pengar i samband med en stor investering. Det är svårt att ha full koll på hur pengarna flödar in eller ut på företagskontot. Ett sätt att lösa det är att ändra finansieringen: en större andel lånade pengar och en mindre del egen insats – under förutsättning att banken accepterar det.

Då sprids utbetalningarna ut under en längre period genom att lånet amorteras i stället för att man betalar en stor del med egna pengar. Det betyder i sin tur att det belastar likviditeten i ungefär samma takt som avskrivningarna görs i resultatet.

En annan orsak till likviditetsbrist kan vara att intäkterna inte balanserar kostnaderna under året, även om intäkterna totalt sett är tillräckligt stora för att resultatet ska bli bra. Tar vi ett växtodlingsföretag som exempel kommer det bara intäkter under hösten. Kostnaderna, däremot, finns redan under våren eller till och med på hösten året innan.

Det innebär att man måste betala alla kostnader innan man får några intäkter för det som har producerats. Med en budget kan man göra en bra bedömning av om man ska betala fakturorna direkt eller med kredit.

En likviditetsbudget löser inte ditt problem, men du får insikt i hur kassaflödet varierar under året, månad för månad. Det gör det möjligt för dig att planera din ekonomi och hitta lösningar innan det blir akut likviditetsbrist.

Elenore Wallin

Företags- och ekonomirådgivare

Hushållningssällskapet Östergötland