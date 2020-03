Projektledare Mattias Hammarstedt, HIR Skåne betraktar tillsammans med lantbrukare Staffan Holm, en av gårdens blommande fältkanter som i somras dominerades av honungsört. Staffan Holm har valt en flerårig blandning och i vår är det klöver och sötväppling som kommer.

Det börjar med den lila honungsörten som lockar till sig de första humlorna och bina och följs av väldoftande bovete. Sedan tar persisk klöver och blodklöver över och slutligen solrosorna som bidrar med sina stora blommor och därefter frö till småfåglarna på sensommaren. För att gynna de vilda pollinatörerna är det viktigt med en kontinuerlig blomning under sommaren.

– Det blir en boost för hela ekosystemet, säger Mattias Hammarstedt, rådgivare på HIR Skåne som leder projektet.

Med hjälp av sponsorpengar och samordning från HIR Skåne kommer hundratals lantbrukare runt om i Skåne att så blommande fältkanter i år. Förutom de vilda pollinatörerna gynnas andra insekter och fältvilt som fasaner, rapphöns, harar och deras predatorer, exempelvis rävar. Alla lantbrukare som gör SAM-ansökningar hos HIR Skåne erbjuds gratis frö. Projektet drog igång redan förra året men var då begränsat till ett sextiotal odlare på Österlen. En av dem som deltog redan då och berättade om projektet i ATL var Staffan Holm. Han sådde in en flerårig fröblandning längs fältkanterna och på en träda, areal som ingår i gårdens ekologiska fokusareal.

– Detta blir ett sätt att få en vacker fältkant och man gynnar pollinatörer så det är bara win-win, säger han.

Blandningen såddes i samband med vårbruket 2019. Under sommaren lockade den dominerande honungsörten till sig mycket humlor och bin. Han fick också svara på nyfikna frågor från grannar som undrade vad de var för ny, fin gröda han odlade. Eftersom en del gräs spred sig i in fältkanterna, fick han rådet att putsa kanterna och trädan under hösten.

– Det verkar ha gjort nytta, nu kommer klöver och sötväppling, säger han.

Liksom förra året genomförs ett liknande projekt i Mälardalen med hjälp av hushållningssällskapet och Världsnaturfonden. Men Mattias Hammarstedt på HIR Skåne hoppas att fler företag ska ta kontakt med hushållningssällskap i andra delar av landet för att starta projekt med samma upplägg.

– Det är så lite pengar det handlar om i förhållande till vilken stor nytta man uppnår, säger han.

Honungsörten dominerar i början av säsongen under första året i den treåriga fröblandningen.

Förblandningar med olika fördelar

Två fröblandningar erbjuds i projektet, en ettårig och en flerårig. Den ettåriga består av honungsört, bovete, persiskt klöver, blodklöver och solros. Målet är att få en utdragen blomning och att gynna så många arter som möjligt.

Den fleråriga blandningen består av honungsört, bovete, gul sötväppling, rödklöver, vitklöver, kummin och kärringtand. Fördelen med den fleråriga blandningen är den kan hålla i fem till sex år utan att behöva sås om. En flerårig blandning blommar tidigare på våren vilket är gynnsamt för den biologiska mångfalden eftersom det i övrigt råder brist på blommande arter i landskapet då.

Sponsorpengarna kommer från Absolut Vodka, Lilla Harrie Valskvarn, länsstyrelsen i Skåne och Kristianstad kommun. Lantbrukarna står för kostnaden av sådden som genomförs av maskinstationer i samarbetet som specialiserat sig på sådd av smala kantzoner.