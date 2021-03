Högsta marknadsandelen för svenskt kött på 15 år

Trenden med att välja svenskt kött framför importerat har accelererat under pandemin. Men den totala köttkonsumtionen fortsätter att minska, visar Jordbruksverkets helårssiffror för 2020.

Under flera års tid har andelen svenskproducerat kött ökat medan importen av utländskt kött har minskat. Den trenden förstärktes under 2020, visar Jordbruksverkets sammanställning: importen av kött minskade med 14 procent under året, jämfört med en minskning med 2 procent mellan 2018 och 2019.

En förklaring till utvecklingen är coronapandemin med färre restaurangbesök och fler måltider som lagas i hemmen. Restaurangsektorn har en förhållandevis hög andel importerat kött och när vi lagar mer mat själva prioriteras svenskproducerat och närodlat.

– Allra tydligast syns det när det gäller e-handeln. Det kanske beror på att många tycker att det är lättare att få fram information om produkten när du bara behöver klicka på varan i stället för att leta information i butiken, säger Åsa Lannhard Öberg, jordbrukspolitisk utredare på Jordbruksverket.

Större efterfrågan på svenskt kött och minskad import betyder också att den svenska marknadsandelen för kött totalt sett steg betydligt förra året och noterades till 72 procent. Det är den högsta nivån på 15 år och kan jämföras med bottennivån 60 procent under 2013.

En annan underliggande trend är att totalkonsumtionen av kött har sjunkit med i storleksordningen 2-2,5 procent varje år de senaste åren. 2020 var nedgången 4,5 procent till 78,6 kilo per person och år. Det var den lägsta nivån på 20 år och 9,7 kilo under den högsta noteringen från 2016.

Effekten kan gå tillbaka

När efterfrågan på svenskproducerat nu ökar är det inte säkert att produktionen hänger med. Under 2020 växte till exempel den svenska produktionen av nötkött med 1 procent.

– Det kan ta fler år att bygga upp en besättning. Slaktar du flera djur för att möta efterfrågan finns det färre djur att avla på, så det är en naturlig tröghet. Nu finns en tendens att spara fler kvigor för att bonden vet att det finns en stabil efterfrågan i botten, säger Åsa Lannhard Öberg.

På sikt kommer samhället att börja öppna upp igen och frågan är då om fokus på det svenskproducerade köttet kommer att minska igen. Svaret är sannolikt både ja och nej.

– Jag tror att det finns en generellt ökad medvetenhet om att stötta livsmedelsförsörjningen och fortsätta fråga efter svenskproducerat. Med det är också viktigt att produktionen hänger med och att prisskillnaderna mot det importerade inte blir för stora, säger Åsa Lannhard Öberg.

Hennes bedömning är att även om allt fler svenskar kommer att jobba hemifrån än tidigare så kommer också fler måltider att ätas ute. Något som kommer att leda till ökad import av kött igen.

– Sammantaget borde det betyda att den ”extraeffekt” vi fått under pandemin med ökat fokus på svenska livsmedel kommer att gå tillbaka. Men hur mycket återstår att se. Den underliggande trenden är stark, säger Åsa Lannhard Öberg.

