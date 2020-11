Hög efterfrågan på minkpäls trots viruskris

Muterat coronavirus från mink har hittats hos 214 personer i Danmark under perioden juni till oktober.

Provtagningen har visat att coronasmittan kommit in på tio minkgårdar av totalt ett 40-tal i Sverige. Men till skillnad från till exempel i Danmark har svenska myndigheter inte krävt att smittade minkar ska destrueras. Det innebär att smittan inte behöver betyda något ekonomiskt för de svenska uppfödarna eftersom djuren även i vanliga fall pälsas av så här års. Skinnen kommer att kunna användas som vanligt då viruset är borta från pälsen på några dagar, enligt Jörgen Martinsson, vd på Svensk Mink.

– Det som påverkar är egentligen inte smittan i detta läge. För uppfödarna är det naturligtvis bekymmersamt med mycket extrajobb och oro, men den stora effekten av coronapandemin är sänkt världsekonomi och stängda försäljningskanaler, säger han.

Jörgen Martinsson, vd på Svensk Mink, har fått klara indikationer på stor efterfrågan och kraftiga prishöjningar i vinter.

Avpälsningen innebär att antalet minkar på de svenska gårdarna går från cirka 600 000 till 75 000 livdjur, de närmaste veckorna. De skinn som pälsas nu är för försäljning 2021.

Redan i december planeras en mindre auktion i Helsingfors för pälsar från i fjol. I slutet av februari är det dags för en större auktion i Köpenhamn. Förväntningarna är starka på en påtaglig prisuppgång och Jörgen Martinsson har fått indikationer på 30-70 procentiga prishöjningar.

– Efterfrågan är otroligt stark just nu samtidigt som tillgången är begränsad till följd av coronautbrottet. Som det ser ut i dagsläget ska 7 miljoner danska skinn destrueras liksom 3 miljoner holländska skinn redan har gjort. Det motsvarar närapå en tredjedel av världsproduktionen 2020, säger Jörgen Martinsson.

Det första coronafallet på en dansk minkfarm upptäcktes i juni i år.

Allting handlar om tillgång och efterfrågan i branschen. Det var rekordpriser 2013–2014, vilket ledde till att världsproduktionen då ökade till närmare 100 miljoner skinn. Överproduktionen fick till följd till att priserna sjönk kraftigt vilket i sin tur minskade minkbestånden.

– Minkuppfödare har haft en tuff ekonomisk verklighet i fyra-fem år, men nu känner vi att vi har en produktion i balans med efterfrågan på ungefär 30–35 miljoner skinn. Vi såg fram mot stigande priser inför 2020 och så kom covid, säger Jörgen Martinsson.

Den svenska minkbranschen spår hög efterfrågan och prishöjningar på 30–70 procent i spåren av coronapandemin.

Coronapandemin stängde gränserna vilket hade en starkt negativ effekt på marknaden under året. Kunderna kommer främst från Kina som stängde ner. Danmark och Finland var också snabba på att stänga, vilket innebar att auktionerna under våren ställdes in. Det gjordes försök med internetauktioner som inte föll särskilt väl ut eftersom köparna vill vara på plats.

Det har varit två mindre försäljningar under hösten som visar på stigande priser och Jörgen Martinsson spår prisökningar i spannet 70 – 150 kronor per skinn på vinterns auktioner.

– Det är svårt att ge något snittpris eftersom skinnen sorteras i lotter om 50–150 skinn efter storlek, färg och kvalitet. Sedan tillkommer faktorer som tillgång och efterfrågan. Det är vanskligt att prata priser i kronor och ören, men vi har fått klara indikationer på stor efterfrågan och kraftiga prishöjningar i vinter, säger han.

Friska och coronafria minkar har avlivats i Danmark – trots att regeringen inte har juridiken på sin sida i sin uppmaning om masslakt. På grund av kapacitetsproblem får myndigheterna ta hjälp av militären för att begrava minkarna i massgravar.

Fakta: Svensk minkuppfödning

Den svenska minknäringen har en produktion på cirka 500 000 minkar årligen och det finns ett 40-tal minkgårdar i Sverige.

Flest minkfarmar finns på Listerlandet i Blekinge. Skälet är en historisk koppling mellan fiske, lantbruk och minkuppfödning. Tillgången på foderråvaror har varit goda på Listerlandet med omnejd.

Källa: Svensk Mink

Fakta: Coronaviruset och minkarna – detta har hänt

Det första coronafallet på en dansk minkfarm upptäcktes i juni i år. Sedan dess har smittan gått spikrakt uppåt och den är konstaterad på 158 av landets 1 138 minkfarmar (gäller den 27 oktober).

Ett omfattande arbete pågår för att ta reda på orsaken. Hittills bedöms minkfarmens storlek och avståndet till närmaste smittad minkfarm vara de två faktorer som mest ökar risken för ett utbrott.

Smittospridningen har inte kunnat kopplas till handel med mink, förrymda minkar eller foder.

Vilda djurs betydelse för smittspridningen till mink håller på att undersökas, men det bedöms ännu så länge som osannolikt att den beror på fladdermöss, rävar, mårdhundar, katter, illrar eller mårdar. Men frågan undersöks vidare.

Likaså pågår undersökningar kring olika yrkesgrupper som är i kontakt med minkfarmar, exempelvis veterinärer, foderleverantörer och personal på maskinstationer.

Muterat coronavirus från mink har hittats hos 214 personer i Danmark under perioden juni till oktober.

Världshälsoorganisationen (WHO) meddelade den 6 november att man nu ska göra en riskbedömning av smittan.

Över 15 000 minkar i USA har dött av coronaviruset sedan augusti, och myndigheterna håller ett dussintal minkfarmar i karantän.

I Sverige har coronaviruset kommit in på tio minkgårdar av totalt ett 40-tal. Svenska myndigheter har inte krävt att smittade minkar ska destrueras.

Källa: Fødevarestyrelsen, TT