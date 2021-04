Wilhelm Aschan på Ullälva gård står bakom det ekologiska maltkornet som använts i ölet. ”Jag tror det är mer intressant för kunderna, att man lägger till en dimension på råvaran”, säger han.

Även om ölsorten – kellerbier – klingar tyskt, kommer allt i drycken från tre av Sveriges sydligare landskap. Kornet odlas i Östergötland och mältas i Småland, humlen odlas i Skåne och ölen bryggs i Kalmar.

Wilhelm Aschans korn mältas av Brewmaster i Hovmantorp. Efter att har rensats blötläggs kornet i två dygn för att starta mältningsprocessen.

Men det som är extra speciellt är att alla ingredienser är spårbara ner på detaljnivå och att den informationen görs tillgänglig för konsumenten. Skira, som är en digital handelsplats för spannmål och del i ölprojektet, tror att den här typen av spårbarhet kan höja värdet på lantbrukarnas produkter.

– Om vi tydligare kan visa på tillgång och efterfrågan på riktigt bra råvaror så kommer de också att få bättre betalt. Tanken är att lantbruk som jobbar mer hållbart än genomsnittet ska bli eftersökta och få bättre betalt, säger Jacob Morén, operativ chef på Skira.

”Vi hoppas konsumenterna svarar att det är något de vill se mera av. Vi har redan nu planer på att utöka med fler produkter”, säger Jacob Morén på Skira.

Blockkedjetekniken som används för att säkra spårbarheten bygger på att all information som lämnas till systemet lagras i kopior på många olika datorer. Därför blir det svårare att fuska. All information kan göras tillgänglig för vem som helst.

Informationen i exemplet med öl kan handla om allt från hur utsädet till maltkornet odlats till hur transporterna av alla produkter skett.

– Vi har koll på transporterna ner på förarnivå, vem som körde, och distanserna, säger Jacob Morén.

Humlen odlas på Korngården i Staffanstorp.

QR-kod på flaskan

Det svenska startup-bolaget Foodchain by blockchain, som i sin tur har kopplingar till datajätten IBM:s liknande Food Trust, står bakom tekniken. Slutkonsumenten kan skanna en QR-kod på flaskan med sin mobiltelefon och läsa om alla moment till en färdig produkt.

Ölet ”Helt spårat” från Ängöl tillverkas bara i 6 000 flaskor i en första omgång och säljs via Systembolaget.

Den som odlat Krav-maltkornet till ölet är Wilhelm Aschan på Ullälva gård i Östergötland. Han tror att spårbarheten på sikt kan lyfta värdet på råvaran, och att informationen som konsumenterna får kan ge en ökad förståelse för lantbruket.

– Det är ju enkelt att få se vad som krävs för att få fram det där maltkornet. Det är nog rätt få som vet vad som händer på åkrarna, säger han.

Någon större extra arbetsinsats är det inte för honom. Allt finns redan noterat i hans växtodlingsprogram.

– Det var bara för dem att logga in i mitt växtodlingsprogram och plocka fram den data de ville ha. De var väldigt intresserade av spårbarheten till just det här fältet och vilka insatser som var gjorda just där. Tidigare har man sparat det för att man måste, men det är ju kul att det nu efterfrågas i kundledet.

Bryggeriet Ängöl i Kalmar är ett mindre bryggeri som jobbar med hantverksmässiga metoder.

FAKTA: Helt spårat

Ölsort: Kellerbier.

Färg: Gyllengul.

Doft: Nyanserad med inslag av knäckebröd, akaciahonung, färska örter, citrus och halm.

Smak: Nyanserad smak med tydlig beska, inslag av knäckebröd, akaciahonung, färska örter, citrus och halm.

Bryggeri: Ängöl bryggeri, Kalmar.

Premiär: Tredje maj

Maltkornsodlare: Wilhelm Aschan, Ullälva gård.

Mälteri: Brewmaster, Hovmantorp.

Humleodlare: Korngården, Staffanstorp.

Projektdeltagare är dessutom Skira, Foodchain by blockchain och IBM.

