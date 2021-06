Man befarade att den var utrotad. Men så hittades några enstaka plantor av ogräset korndådra på Hörrs byagårds mark. Efter en akut räddningsaktion sås nu ogräset in för att bevara örten.

Helena Hepp på ekogården Hörrs Byagård myllar ner frön av kondådran i kanten på sin korn- och lupinåker med en liten handkultivator.

– Ett ogräs mer eller mindre det gör inte så mycket, säger hon och fortsätter:

– Men hade det varit skräppor du skulle ha tagit in, skulle du ha fått blankt nej, säger hon till Jakob Sandberg som är biolog och arbetar med att bevara vilda växter i odling på Fredriksdal museer och trädgårdar.

Det behövs bara en liten kultivator för att mylla ned Korndådrafröna.

Jakob Sandberg har kommit med 40 000 ogräsfrön av korndådra som ska sås hos Helena Hepp på Hörrs byagård.

Den ser ut som en klen raps, korndådra. Den var tidigare en vanlig växt i åkrarna, men nu finns den i stort sett bara på Öland. Enligt Rödlistan är den starkt hotad. 2016 var korndådran försvunnen i Skåne. Men 2017 hittades den på två platser, i Komstad och i Tolånga.

Det normala är att försöka bevara växter på plats i naturen, in situ, men korndådran behövde konstgjord andning och har därför skyddats ex situ. Jakob Sandberg samlade in 125 frön från Tolånga i Sjöbo, som togs till Fredriksdal för att odlas. Efter tre år har man fått ihop 40 000 frön, frön som ska sås på två åkrar på Hörrs byagård.

– Deras ekologiska lantbruk ger goda förutsättningar för att bevara den här arten, säger Jakob Sandberg.

Korndådran från Tolånga ska räddas.

Ekologiskt avgörande för kornådran

Hörrs byagård är alltså en av mycket få platser i Skåne där korndådra fortfarande växer. Här driver Helena Hepp och Tommy Andersson ekologisk mjölkproduktion med 210 mjölkande kor. På 300 hektar odlas det vall, när ATL är på besök har Tommy Andersson just gett sig ut för att hugga första foderskörden.

Helena Hepp, Hörrs byagård. Mjölkbonde och ogräsodlare.

Skånes natur är ett kulturlandskap som har brukats i tusentals år. Jordbruket har gett förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Men dagens intensiva lantbruk har gjort att många växter och djur hotas.

Några av åkrarnas ogräs är i dag bland landets mest hotade växter. Korndådra, som behöver bar jord för att gro och har svårt för konkurrens, är en av dem.

Gabrielle Rosquist arbetar med hotade arter på Länsstyrelsen Skåne.

Helena Hepp på Hörrs bygga gård har fått 40 000 ogräsfrön av Jakob Sandberg från Fredriksdals museer och trädgårdar. Tillsammans ska de rädda korndådran.

För korndådra kan lantbruk utan kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel vara avgörande för om växten kan finnas kvar i Skåne i framtiden. Den ekologiska odlingen ger korndådran en lämplig livsmiljö.

– Ogräs är något som man traditionellt försöker få bort från åkermark och trädgårdar, konstaterar Gabrielle Rosquist, som arbetar med hotade arter på Länsstyrelsen Skåne.

– Men det finns en del växter som är mycket sällsynta som också är ogräs. Den klarar inte besprutningen och konstgödseln, för då blir det för hög konkurrens från den andra grödan som växer.

40 000 frön av korndådra ska sås i Tolånga för att rädda det starkt hotade ogräset.

”Allting är inte bara pengar”

När korndådran blommar i juni kommer man kunna utvärdera hur väl utsådden lyckats. I bästa fall lyckas man får ogräset att sprida sig i den fyra meter breda kantzon som sparas. Zonen kommer inte att slås förrän korndådran fröat av sig.

– Det är inte ofta som man sår in ogräs, säger Helena Hepp.

– Men det är inte så att den tar över och blir ett problem, det kan jag inte tänka mig, för då hade den väl inte varit utdöd nästan.

Finns det någon ekonomi i detta?

– Nej det finns det väl kanske inte. Det är mest för att det är kul, allting är inte bara pengar, även om mycket är det.

Korndådra (Neslia panuiculata)

Korndådra är en ettårig, främst höstgroende, upp till halvmeterhög, korsblommig ört. Den är strävhårig och har pillikt stjälkomfattande, lansettlika blad. Blommorna, som är små och gula, sitter i en lång, rikblommig klase. Blomningen infaller i juni och juli. Frukterna är klotrunda och nätådriga; de sitter på fina, utspärrade skaft.

Örten växter framförallt på Öland.

Korndådra kan överleva som frö i jorden i minst tio år.

Korndådra är enligt Rödlistan starkt hotad.

Källor: Artdatabanken och Rödlistan.