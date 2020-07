Mattias Larsson på Abbotnäs säteri.

Abbotnäs säteri

Här bloggar Mattias Larsson, spannmålsodlare i Sörmland med stort intresse för ny teknik, om allt från silobygge och odlingsstrategier till vildsvinsjakt. Bland mycket annat.

Hitta bloggen: Abbotnäs säteri följer du här.

Per Jonasson driver bloggen Det gröna guldet.

Det gröna guldet

En blogg som drivs av skogsägaren Per Jonasson, som också gör podcasten Skogspodden ihop med sin far. Per Jonasson brukar två skogsfastigheter och delar i bloggen med sig av tips och funderingar kring sådd, plantering och skadegörare – med mera.

Hitta bloggen: Det gröna guldet följer du här.

Elin Bergström på Nysäter lantbruk.

Nysäter lantbruk

Elin Bergström är den av ATL:s bloggare som varit i gång längst. På gården i trakterna av Sundsvall föder hon och maken upp mjölkrastjurar samt driver entreprenadverksamhet. I bloggen blandas bedårande kalvar med foder- och bevattningstankar samt en och annan fastkörning. För att bara nämna något.

Hitta bloggen: Nysäter lantbruk hittar du här.

Per Hultengård driver Utbobloggen.

Utbobloggen

En fjärdedel av all skog som ägs av fysiska personer i Sverige i dag ägs av utbor, alltså personer som inte bor på sin skogsfastighet. En av dessa är ATL:s bloggare Per Hultengård, som äger en skogsfastighet i Östergötland och en i Närke. Målet med bloggen är, bland annat, att bidra med perspektiv på såväl skogsägande som livet både på landet och i staden.

Hitta bloggen: Utbobloggen hittar du här.