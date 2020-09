Han tjänar bättre på utsädesodling

Utsädesodling av durumvete ställer höga krav på rätt avbrottsgröda. Avkastningen måste också upp till 4 ton per hektar för att ekonomin ska gå på plus.

Stefan Uddin är kontraktsodlare av utsäde till durumvete för Lantmännen. Han har en utsädesodling på sex hektar och vid sidan av traditionell odling av höstvete, vårkorn och vall på sammanlagt 35 hektar.

Utsädesodlingen ställer höga krav på renhet och att förra säsongens gröda inte finns kvar som spillsäd på fälten. Stefan Uddin lägger också många arbetstimmar på att gå igenom fälten och manuellt rensa bort flyghavre och annat som inte ska vara där.

– Som utsädesodlare måste du ha koll på att fälten är rena från till exempel höstvete eller vad jag odlat året innan. Majs, vall och oljeväxter är bra avbrottsgrödor liksom vårkorn om du får bort spillsäden, säger han.

Kräver skonsammare tröskning

Odlingen ställer också krav på att alla maskiner är noga rengjorda så att inga frön följer med till utsädesodlingen.

– När det gäller grobarheten på durumveten så är den lite svår, du får inte tröska för tidigt för då är inte kärnan färdig och tröskar du för sent kan grobarheten gått ner. Det är samma problematik som gäller för de som odlar durum till kvarnen, falltal och grobarhet har ett visst samband, enligt Stefan Uddin.

Det gäller att tröska när den mogen man får vara lite på tå, samt en skonsammare tröskning med lite lägre cylindervarv och lite större slagsko avstånd för att inte skada kärnan, säger han.

Fördelen är i stället ekonomin.

– På sista raden är utsädesodlingen bättre men jag behöver en skörd på 4 ton per hektar för att gå plus. Det lyckades i år. Mitt snittpris blev 2,44 per kilo mot 2,32 för odlaren. Jag kunde ha fått mer men fick avdrag för fyra kärnor vårkorn per kilo i ett av proven. Jag kunde fått 2,52 öre kilot om det gått riktigt bra, säger Stefan Uddin.

