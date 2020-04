Växtodlaren Mats Wennberg utanför Uppsala hyr in honungsbin för att öka skörden. På vitklöverfrö kan de små insekterna ge en skördeökning värd 5 000 kronor per hektar.

Mats Wennberg, Ärentuna prästgård, hyr in honungsbin av en biodlare i närheten för att öka sin skörd av främst vitklöverfrö och åkerböna.

Mats Wennberg bedriver växtodling på Ärentuna prästgård norr om Uppsala. Han beskriver inriktningen som ”intensiv ekologisk”, med mycket inköpta insatsvaror.

Omvänt gäller det alltså att ligga med en relativt hög avkastning på de 185 hektar åkermark han har till sitt förfogande.

Åkerböna och vitklöverfrö

Huvudinriktningen är höstvete, som upptar 70 hektar under årets säsong. Men på fälten finns i år också 30 hektar åkerböna och 20 hektar vitklöverfrö, som båda är beroende av pollinerare för att ge ett bra utfall.

Vitklövern odlas på två år och samodlas första året med korn eller havre. Det är en marktäckande och väderberoende gröda som ofta kan ha svårt att nå upp till tröskan, antingen på grund av torka eller för mycket regn. Men med ett kilopris på 50 kronor kilot är den värd chansen, resonerar Mats Wennberg.

– Den kan vara en cash-crop, men den kan lika gärna bli en cash-flopp, sammanfattar han.

Hyr in små arbetare

För att förbättra chanserna till en god skörd hyr Mats Wennberg in honungsbin. Om vädret är rätt i maj och juni kan de små insekterna ge en skillnad i skörd på upp till 50 till 100 kilo per hektar, berättar han. Det innebär en skillnad på upp till 5 000 kronor per hektar, eller 100 000 kr för hela arealen.

– Men säg inte det till biodlaren, då kanske han höjer priset, säger Mats Wennberg.

Ger mycket honung

Biodlaren i fråga heter Åke Bjur och bor i Tensta mellan Björklinge och Vattholma, en och en halv mil från Ärentuna prästgård. Han har hållit på med biodling i över femtio år och skrattar när han får höra vad Mats Wennberg sagt.

– Jag vet ungefär vad de tjänar på det och jag är inte avundsjuk. En bonde får slita hårt, säger Åke Bjur.

Dessutom går han inte lottlös ur samarbetet.

– Den honung som mina bin producerar är väldigt omtyckt, det kan jag säga. En normal sommar får jag en väldigt bra honungskörd också, tack vare de här växterna, säger Åke Bjur.

Åke Bjur.

Billig arbetskraft

Så vad kostar det då? Åke Bjur säger att han tar 400 kronor per kupa och samhälle, vilket han betraktar som ett självkostnadspris.

– Jag har inte gjort någon stor affär av det här. Det finns de som tar dubbelt så mycket och tar ut etableringskostnader också, säger han.

Han har ungefär tio kupor hos Mats Wennberg, vilket innebär att bina kan tjäna in sin kostnad på ett enda av de 20 hektaren med vitklöverfrö. Dessutom kan de göra stor nytta även hos åkerbönan, som blommar efter vitklövern.

Ger skördeökningar

I isolerade försök har honungsbin gett skördeökningar på åkerböna med hela 27 procent, berättar Mats Wennberg som ringt och kollat med sin rådgivare Jon Orvendal inför ATL:s besök.

I fält är en ökning på 9-15 procent mer realistisk, är bedömningen, vilket ändå handlar om från drygt 33 000 kronor upp till 55 000 kronor för en odling av Mats Wennbergs storlek.

Men kalkylen bygger på att det är rätt temperatur och väder när grödorna blommar. Och att det överhuvudtaget finns någon gröda att pollinera.

– Men kostnaderna är en liten ekonomisk insats i förhållande till den nytta de kan göra om allt stämmer, säger Mats Wennberg.

Blommor och bin

• På adressen alltombiodling.se/biodlare finns en interaktiv karta med kontaktuppgifter till många av Sveriges biodlare och lokala biodlarföreningar. Det går också att kontakta biodlingsföretagarna eller Sveriges Biodlares Riksförbund, Biodlarna.

• På Jordbruksverkets hemsida finns ett stort antal publikationer med billiga och enkla knep för öka både den biologiska mångfalden och skörden med hjälp av honungsbin och vilda pollinerare – inte minst humlor. Skrifterna ger bland annat handfasta råd och räkneexempel för olika grödor och olika platser i landet.

• Jordbruksverket avråder från inköpta humlesamhällen för frilandsodling på grund av risken för smitta.

Mats Wennberg och Ärentuna Prästgård

• Areal: Cirka 185 hektar. Gården och merparten av odlingsmarken arrenderas i dagsläget av Uppsala akademiförvaltning.

• Omsättning: Ungefär 3 till 3,5 miljoner kronor.

• Resultat: I genomsnitt ungefär 360 000 kronor före skatt.

• Produktion 2020: 70 hektar höstvete, 30 hektar åkerböna, 30 hektar havre, 30 hektar vall, 20 hektar vitklöverfrö och cirka 5 hektar träda.

• Första året sås vitklövern in med korn eller havre i maj med en 12-meters ogräsharv med påmonterad frömaskin. Efter skörd av förstagrödan i augusti putsar Mats Wennberg oftast ner stubben till cirka fem centimeter för att vitklövern ska få ljus.

• År två vältas först fälten och rensas på sten inför skörd. I maj/juni går vitklövern i blom och får hjälp av bina i pollineringen. Skörden sker genom direkttröskning i andra halvan av juli och torkningen i en hemmabyggd kärrtork (spannmålskärra med torkbotten, fläkt och sedan panna). Normalskörd ligger på ungefär 250 kilo per hektar, medan rekordet ligger på 496 kilo godkänt frö per hektar.