Johan Olsson har arbetat med grisar i hela sitt liv. Redan som 19-åring lånade han pengar, köpte gård, och byggde tillsammans med slakteriet SLP ett suggstall i Tomelilla för 460 suggor till en kostnad av 20 miljoner kronor.

Sedan 2016 driver han Östergård Jordbruks AB, som arrenderar stallar med 300 suggor och slaktgrisar och 330 hektar mark i Svalöv. Men trots den långa erfarenheten och stora verksamheten känner Johan Olsson att han kan förbättras som företagsledare.

Trots att företaget går med vinst är lönsamheten inte riktigt så bra som han skulle önska.

– Grisproduktionen här har varit lönsam, men jag har haft svårt att få ekonomi i växtodlingen, säger han.

Torkan har frestat på

Torkan 2018 har frestat på. Företaget gick med förlust, anställda fick sluta och själv fick han kompensera genom att sitta i traktorn varje vaken stund för att sköta fälten.

Förra året gick han, trots den enorma arbetsbelastningen, en kurs i strategisk företagsledning på SLU som han beräknar kostar honom 200 000 kronor om man räknar med avgifter och egen nedlagd tid. Men det gav valuta för pengarna.

– Ja, det tycker jag. Som företagare är det så lätt att fastna i det praktiska dagliga, och kursen har gett ett fokus på företagsledningen.

För Johan Olsson handlar företagsledning om att lägga tid och kraft på det som skapar värde i företaget.

Utveckla personalen

Johan Olsson tänker sig att jobba med företagsledning 50 procent av tiden framöver. Han planerar själv växtodlingen men låter en granne och en maskinstation sköta det praktiska. Mer fokus ska läggas på att utveckla personalen. Han har fått nya insikter när det gäller sitt ledarskap.

– Min syn har faktiskt helt förändrats under det här året. Vi ska vända arbetssättet, säger Johan Olsson.

– Det som ger riktig effekt är att utbilda personalen för att de ska kunna vara med och ta beslut och se förbättringar. Det är enda sättet vi kan komma åt svinnet på.

Elva deltagare

Kursen i strategisk företagsledning lockade elva deltagare, både rådgivare och företagare. De träffades ett antal gånger under året, under tre dagar per tillfälle. Förutom ekonomi och produktion handlade det om marknad, strategi och ledarskap. Dessutom var det ett antal studiebesök och avslut med en studieresa till Kanada och USA.

Johan Olsson betonar vikten av att ha koll på marknaden. Hans analys är att konsumenterna är beredda att betala mer för en gris som är producerad lokalt och med så lågt klimatavtryck som möjligt. Då kan han själv också få mer betalt.

­– Det handlar om att hjälpa sin kund att göra en bättre affär och på så vis vara en attraktiv leverantör. Man kan inte bara ringa och skälla för att de inte betalar, de måste också tjäna pengar.

Splittrat fokus

För Johan Olsson handlar företagsledning om att lägga tid och kraft på det som skapar värde i företaget. Men det är inte lätt att leva som man lär. På hemgården har han 80 relativt olönsamma köttkor.

– Det splittrar mitt fokus och tar mycket tid i förhållande till vad det ger ekonomiskt. Det är helt och hållet kärleken till korna som gör att det finns kvar, säger Johan Olsson med ett skratt.

Östergård Jordbruks AB

Ägs av: Johan Olsson.

Johan Olsson. P roduktion: Grisuppfödning med 300 suggor som ger drygt 9 000 slaktgrisar. Växtodling på 330 hektar i samarbete med en maskinstation och en granne. Johan Olsson har också köttproduktion med 80 kor på hemgården.

Grisuppfödning med 300 suggor som ger drygt 9 000 slaktgrisar. Växtodling på 330 hektar i samarbete med en maskinstation och en granne. Johan Olsson har också köttproduktion med 80 kor på hemgården. Anställda: Fyra.

Fyra. Omsättning 2019: Cirka 17 miljoner kronor (16,3).

Cirka 17 miljoner kronor (16,3). Resultat: Cirka 2,5 miljoner kronor (–3,1).

Johan Olssons fem tips för bättre företagsledning

• Fokusera på marknaden. Hjälp din kund att göra en bättre affär och på så vis vara en attraktiv leverantör. Då kan du själv också få mer betalt.

• Lägg budgeten underifrån. Bestäm vilket resultat du ska ha på nedersta raden. Bygg sedan ditt företag efter det. Verksamheten är ett medel för att nå målet.

• Plocka bort svinn. Synliggör vad som är värdeskapande i företaget, och ta sedan bort allting som inte skapar värde till kund. Effektivisera.

• Ge anställda ansvar. Utvecklingen ska komma från de anställda. Utbilda de anställda för att kunna vara med och ta beslut och se förbättringar.

• Våga ta smällen. Det är viktigt att vara öppen för att hitta nya vägar. Är man missnöjd måste man göra något åt situationen. Det hjälper inte att hoppas att det ska bli bättre, smällen blir hårdare ju längre man väntar.

