Johan Nilsson in action med sin Ford 8600 i Laholm i Halland. Det går bra nu.

Vad kan vara mer matchande än en klarblå himmel och ett helt gäng med klarblå traktorer?! Roy och Johan Nilsson, far och son, driver Hägvide Lantbruk i underbara Stånga och här är hela gårdsplanen fullsmockad av Ford och New Holland. Mitt i det stora blåa traktorhavet står en gul New Holland-tröska.

Föräldrarnas ”fel”

Roy Nilsson är född här och han har full koll på vem han ska skylla alla Fordtraktorerna på.

– Orsaken till att det blev Ford här är morsan och farsan. De flyttade hit 1953 och då köpte de en Fordson Höglund i Södertälje innan de skulle åka med båten hit till ön. Den hade de bara två–tre år och därefter köpte de en ny Fordson-diesel. Sedan dess har det bara varit blåa traktorer på gården Hägvide, berättar Roy Nilsson glatt och tittar sig omkring.

Det behövs en stor gårdsplan. Mitt i det blåa traktorhavet står katten bland hermeliner – en gul New Holland-tröska.

Både han och sonen Johan Nilsson har Ford i blodet och när Johan fick sin första son i höstas var namnet en självklarhet.

– Han ska bli fjärde Fordgenerationen här på Hägvide gård och han är döpt till Henry Karl Ford, säger Johan Nilsson och skrattar.

Hur många Ford/New Holland har ni?

– Jag har faktiskt inte räknat dem men det är många och alla är ju inte utkörda. De du ser här är de vi använder i företaget. Mina veteran-Fordar står inomhus, säger Roy Nilsson lite klurigt.

Kör traktorpulling

Roy Nilsson och Johan Nilsson fortsätter traditionen med blå traktorer som Roys föräldrar startade 1953 då de köpte en Fordson Höglund.

Bakom honom syns legendarer som TW35, TW15, 8770, 7810 och 8600. Den här uppladdningen av Ford-dragare är svår att slå. Och amerikanaren Ford 8600 ser väldigt välbekant och ilsken ut.

– Den kör jag traktorpulling med i klassen hotfarm 5 700 kilo. Den såldes ny till Gotland 1976 och vi lyckades köpa den så småningom. Från början var inte tanken att vi skulle köra pulling, berättar Johan Nilsson.

Håller till på Gotland

Motorn är på 7,5 liter, bränslepumpen är ombyggd och det är en annan turbo plus lite annat smått och gott i motorn.

– Nu flyttar den på sig, säger han och skrattar.

Framför allt har Johan Nilsson kört här på Gotland och i Laholm i Halland. När man har ett stort jordbruk är det svårt att hinna med flera tävlingar och det tar lång tid för en gotlänning att köra till fastlandstävlingarna, konstaterar Johan Nilsson.

Roy Nilsson med Ford TW15. Den har gått över 16 000 timmar.

1980-talsmaskinerna används än

På Hägvide Lantbruk har det funnits runt 140 mjölkkor, men de är nu sålda. Nu drivs här växtodling på 340 hektar och stor maskinstationsverksamhet.

Det blir mycket vallskörd med slåtter och pressning och dessutom tröskning och pressning. Även om det finns nya New Holland-traktorer i företaget så får 1980-talsmaskinerna göra rätt för sig.

– Av alla våra Fordar är det TW15 som vi uppskattar allra mest. Den köpte vi ny och den är smidig, inte alltför stor och mycket råstark. Den har också väldigt bra förarkomfort trots att den är gammal, summerar Johan Nilsson.

För några år sedan bytte de faktiskt bort den, men ångrade sig.

– Vi köpte tillbaka den, vi saknade den så mycket, säger Johan Nilsson glatt.

Bytte ut motorn

Ford TW15:s originalmotor bytte Roy Nilsson efter närmare 16 000 timmar. Den gick fortfarande, men när den var varm och föraren släppte ned motorn på tomgång så sjönk oljetrycket för mycket.

– Vi fick tag i en 7,5 liters tröskmotor med turbo till en New Holland TX63:a och många sa att den inte skulle passa, men det gjorde den verkligen. Varenda skruv passade och vi gjorde nästan inte om något. Den är på 240 hästkrafter original och så har jag ”pillat” lite så den går riktigt bra, säger Roy Nilsson.

– Insprutningspumpen är från en Ford 8870 så motorn orkar hur mycket som helst, tillägger Johan Nilsson.

TW35 räddades från att gå till skroten

TW15-traktorn har varit helt nedplockad, blästrad och lackad enligt konstens alla regler med billack och klarlack. Och traktorn har naturligtvis rak pipa.

– Ha, ha! Vi har i princip rak pipa på alla våra traktorer. Vi öppnar takluckan och så njuter vi när vi är ute och kör, säger Johan Nilsson och skrattar.

Den större motorn har också inneburit att dieselförbrukningen har gått ned.

– Motorn är inte bara starkare, vi upplever att den blivit snålare, konstaterar Johan Nilsson.

8 000 timmar på mätaren

Johan Nilsson med gårdens Ford TW35. Den var på väg till skroten när Johan och hans far Roy Nilsson köpte den för att renovera och använda på gården.

En Ford TW15 kan användas till allt. Den starkaste Forden i TW-serien är TW35, den som går på Hägvide gård är från 1989 och köptes när den var på väg till skroten. En ventil i motorn hade brustit och det hade dragit med sig många andra skador. Den stora Forden hade haft ett hårt liv.

– Vi fick renovera motorn och vi lackade också en del plåtar, berättar Johan Nilsson.

Nu har den store kämpen gått runt 8 000 timmar. Vid sidan av TW35:an står en Ford 7810 från 1992 och den har också runt 8 000 timmar på mätaren.

– Den har vi lagt in en turbo i så i dag är den på 160–170 hästkrafter och väldigt användbar när vi pressar rundbalar. 7810:an är liten och smidig men ändå stark.

Har även Kanadabyggda Fordar

Ford 8770 köptes ny och nu har den gått 15 000 timmar.

Naturligtvis har Roy och Johan Nilsson även Kanadabyggda Fordar. Ford 8770 från 1998 köptes ny som demotraktor. I dag har den gått 15 000 timmar.

– Det är en otrolig traktor och det enda vi gjort är att byta bromsarna två gånger. Den har gått mycket för svämtunnan på landsväg och då tar det på bromsarna, förklarar Johan Nilsson.

Ford 8770:ans fina rekord gjorde att de köpte en större kanadensare, nämligen Ford 8970A som bara gått 4 300 timmar. Den visade sig däremot inte alls infria förväntningarna.

– Det måste ha varit lite av ett måndagsexemplar. Den hade haft många problem innan vi köpte den och vi fick också problem, så nu är den bortbytt.

Ford med powershift

Johan Nilsson kör även traktorpulling med sin Ford 8600.

Inför säsongen har Hägvide gård köpt en Ford till, en Ford 8830 från 1993 med 6 000 timmar på mätaren. Det är ju TW-seriens efterträdare och den har powershift. Under säsongen ska den få dra pressen.

Med så här många Fordtraktorer undrar man hur Roy Nilsson och Johan Nilsson tog beskedet att Ford skulle försvinna och bli New Holland.

– Det var lite tråkigt i början att Fordnamnet försvann. Men New Holland är ju Ford så i dag betyder det inget, svarar Johan Nilsson direkt.

På gården finns New Holland TM115 och den går mycket för pressen. Dessutom finns en New Holland T7.245 från 2017 som har gått 1 900 timmar, samt en ny New Holland T7.315 som bara gått 300 timmar.

– Den ska användas till vårt 9 meter breda Krone CV870 Butterfly-ekipage, säger Johan Nilsson.

Äldsta veteranen från 1930-talet

Här står nyinköpta Ford 8830 tillsammans med Ford TW35, Ford TW15 och Ford 7810.

Alla de blå traktorer som syns på gårdsplanen används i jordbruket. Men var är veteran-Fordarna?

– De står under tak och det är ett antal Fordson Låglund, Fordson Höglund, Fordson Major, Fordson Super Major, Fordson Super Dexta, Ford 4000 och tre Ford 5000. En av 5000-traktorerna är från 1969 och har växellådan Select-o-Speed och en köptes ny 1971, berättar Johan Nilsson.

Den äldsta Fordson Låglund är från 1930-talet och har varit militär. Den är högväxlad och har fotbroms, vilket är udda på en Låglund.

Kan det komma att dyka upp en traktor som inte är blå i framtiden?

– Neeej! Det har alltid varit blått och det kommer det att fortsätta vara, säger Johan Nilsson.

Detta reportage har tidigare publicerats i Traktor Power.

Ford TW35

Tillverkare: Ford Company, Antwerpen, Beligen.

Tillverkades: 1983–1991.

Motor: Sexcylindrig Ford-diesel med turbo och intercooler.

Cylindervolym: 6,6 liter.

Motoreffekt: 192 hästkrafter.

Växellåda: 16 fram/4 back med snabbväxel.

Hjulbas: 2,81 meter.

Längd: 4,53 meter.

Bredd: 2,12 meter.

Höjd: 3,11 meter.

Frigångshöjd: 410 millimeter.

Vikt: 6,8 ton får belastas till 9,2 ton.

Efterträdare: Ford 8830.

Hägvide Lantbruk

Ort: Stånga på Gotland.

Ägare: Roy Nilsson och Lena Hederstedt.

Areal: Brukar 340 hektar.

Grödor: Höstvete, höstraps, durumvete, ärter, bruna bönor och lite vall.

Djur: 140 mjölkande kor plus rekrytering såldes 2017. I dag finns inga djur.

Skog: 100 hektar.

Anställda: Johan Nilsson plus en säsongsanställd.

Traktorpark: Fordson Låglund militär, 1930-tal. Tre Fordson Höglund. Två Fordson Super Majorer, Super Major med dumpervagn, 1962. Fordson Super Dexta. Ford 4000. Tre Ford 5000 varav en Select-o-Speed, 1969. Ford TW15, 1989, över 15 000 tim. Ford TW35, 1989, 8 000 tim.

Ford 7810, 1992, 8 000 tim. Ford 8770, 1998, 15 000 tim. New Holland TM115, 2002, 12 000 tim. New Holland T7.245, 2017, 1 900 tim. New Holland T7.315 Blue Power, blå metallic, 2018, 300 tim.

Tröska: New Holland 8090, 2008, 24 fot.

Vagnar: Två ombyggda lastbilsbakändar till boggi-vagnar, ett lastbilssläp tvåaxlat 7 meter. Treaxlat lastbilssläp 11 meter plus att åkeri ställer ut lösflak vid behov.

Hjullastare: Volvo L70, 1986, special med sexcylindrig TD61-motor, nu 32 000 tim.

Grävare: Volvo EL70 traktorgrävare, 1990.

Harv: Väderstad, 11 meter.

Såmaskin: Väderstad Rapid Combi, 4 meter.

Plog: Överum fyrskärig buren växel och Överum delburen sexskärig växel.

Stubbearbetning: Väderstad Cultus, 4,20 meter, delägare.

Press: Krone Combipac 1500 och McHaile Fusion 3.

Exakthack: Bogserad JF 1350 plus vagn KMA, 45 kubik.

Övrigt: Stor maskinstation med vallskörd, tröskning och pressning.