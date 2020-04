Lunds kommuns sprider ut hönsgödsel för att studenter i staden inte ska kunna ha sin traditionella parkfest under rådande coronapandemi. ATL har spårat gödseln till Lantmännens ordförande, Per Lindahl.

Så här såg det ut under den så kallade spontanfesten i Stadsparken i Lund den 30 april 2018 – en tid innan social distansering var ordet på allas läppar.

Stadsparken i Lund spärras av på Valborgsmässoafton – eller siste april som firandet benämns i staden – för att tiotusentals studenter inte ska kunna ha sin traditionella parkfest under rådande coronapandemi, rapporterar nyhetsbyrån TT. För att göra parken än mer ogästvänlig sprider Lunds kommun även ut ett ton hönsgödsel på parkens gräsmattor, uppger Kvällsposten.

I stadsparken i Lund hålls normala år den sista april det som kallas Sveriges största spontanfest då 10000-tals studenter firar in våren. På grund av risken för smittspridning under coronapandemin har Lunds kommun beslutat att parken i år skall vara stängd.

– Mot bakgrund av att vi har ett läge där Lund mycket väl kan bli något slags epicentrum för smittspridning under sista april så tycker jag som miljönämndens ordförande att det var ett gott initiativ. Vi får både möjlighet att göda gräsmattorna i parken och samtidigt så kommer det att stinka och då är det kanske inte så trevligt att sitta och dricka öl i parken, säger Gustav Lundblad (KD), ordförande i miljönämnden, till Sydsvenskan.

Ingen skitsak

ATL har spårat gödseln bakåt i leden, en resa som visar på en fascinerande bredd för lantbrukets klassiska restprodukt.

• Lunds kommun köper gödseln av trädgårdsföretaget SW Horto i skånska Hammenhög.

• De köper i sin tur den pelleterade hönsgödseln av Blekinge Bioprodukter, beläget fem kilometer väster om Mörrum i Karlshamns kommun. Företaget har sju anställda och hanterar varje år cirka 10 000 ton gödsel från näraliggande lantbruksföretag.

– Vi förädlar och säljer naturgödsel både till jordbruket och till trädgårdsföretag som Hasselfors och Rölunda, men även till kunder i Danmark, Norge och Finland, säger Lars-Gunnar Sjöbohm ägare och vd.

En snabbverkande men stinkande näringslösning får du med hönsgödsel och vatten.

Tveksam till gödselkupp

Hönsgödseln köps bland annat in via Hushållningssällskapet i Blekinge. Som i sin tur har familjeföretaget Lindahls ägg utanför Kristianstad som en av sina leverantörer.

Entré Per Lindahl, även känd som ordförande i Lantmännen. Han är inte odelat positiv till Lunds gödselkupp.

– Det är inte så här jag tänker på gödseln, säger han när han får höra om kommunens planer.

– Jag ser det mer som ett värdefullt ämne på åkern än ett medel för att hindra folksamlingar, fortsätter han.

Både skit och sprit

Detta är inte första gången som Per Lindahl i tysthet griper in i kampen mot coronapandemin. När Lantmännen Reppe i Lidköping tidigare i år ställde om sin vodkaproduktion till handsprit var det efter att Per Lindahl hade skickat ett mejl till den ansvarige chefen, Magnus Kagevik.

– Ja så var det väl. Jag hade en tanke om att produkterna låg ganska nära varandra, så jag skrev till Magnus och frågade, bekräftar Per Lindahl.

– Men det var lite mera planerat än det här.