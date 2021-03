Glada Bonden måste satsa mer om målet på en omsättning på minst en miljard kronor om fem år ska nås, menar ordförande Anders Birgersson.

Föreningen Glada Bonden tänker bygga ut Boxholms mejeri, vilket P4 Östergötland var först med att rapportera.

– Det handlar om ungefär 2 000 kvadratmeter ny produktionsyta, säger ordförande Anders Birgersson till ATL.

Vad som ska tillverkas där vill han inte avslöja. Det är dock inte ost.

– Men det har mejerianknytning, säger han.

Inom kort ska en ansökan om bygglov lämnas in till kommunen. Förhoppningen är att nybygget ska vara klart och i gång under nästa år. Hur stor investeringen är vill inte Anders Birgersson gå in på heller.

– Det handlar om betydande belopp. Hur mycket vill jag inte avslöja, för då kan man kanske räkna ut bakvägen vad det är vi ska göra.

1952 tillverkades Sveriges första gräddost i Boxholms mejeri. Nu vill Glada Bonden bygga ut och börja göra något annat än ost.

Omsättning på en miljard

Föreningen har som ambition att ha en omsättning på minst en miljard kronor om fem år. För att nå det krävs det fler satsningar än den som man nu planerar, menar Anders Birgersson.

– Det behövs ytterligare investeringar för det. Men vi måste gå i takt med marknaden också.

I början av 2021 gjordes en riktad nyemission till ägarna som förstärkte kassan med drygt 15 miljoner kronor. Ytterligare en emission har planerats till i slutet av året eller till i början av 2022, den är också tänkt för en vidare krets.

Inom kort börjar ostproduktionen på riktigt i mejeriet. Efter sommaren ska tillverkningen vara i gång för fullt med en produktion motsvarande 1 000 ton ost per år.

Föreningen köpte mejeriet i november av Boxholms kommun som i sin tur köpt det av Arla. En affär som resulterat i en ännu olöst konflikt om vilka inventarier som ingick i köpet samt om vilka verksamheter som får bedrivas i lokalerna.