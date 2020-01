Fortsatt uppåt för mjölkprisindex

Under tisdagens Global Dairy Trade, GDT, steg mjölkprisindexet med 1,7 procent.

Under handeln på tisdagen deltog 191 budgivare, där medelpriset hamnade på 3 434 amerikanska dollar per ton. Den totala mängden under handeln var 33 165 ton.

Den största procentuella uppgången stod indexet för smör med, som steg med 5,5 procent till 4 250 dollar.

Index för skummjölkpulver höjdes med 0,7 procent, och ligger nu på 3 036 dollar. Helmjölkspulver höjdes med 2,4 procent, till 3 233 dollar.