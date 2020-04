Polisen varnar för stölder: Lås in traktorerna

Polisen har fått flera anmälningar om stölder ur traktorer i Östergötland i april. Under måndagsnatten fortsatte stölderna från gårdar - den här gången i Vetlanda.

I fredags blev en gård i Vadstena kommun i Östergötland av med utrustning från två traktorer som stod utomhus. Enligt polisen var det styrdatorer som stals till ett värde av 40 000 kronor styck.

Polisen tror att stölden inträffade någon gång under kvällen eller natten. Senare samma natt stals en styrdator från en annan gård några kilometer därifrån.

Nu uppmanar polisen lantbrukare i Östergötland att vara uppmärksamma på att det kan komma fler liknande stölder. På sin hemsida skriver polisen att ”man om möjligt bör låsa in sin traktor”.

Det finns ingen misstänkt för stölderna.

Vetlanda utsatt

Under tisdagsförmiddagen kom flera rapporter in till polisen i Vetlanda. Där ska fem olika gårdar utsatts för stöld under natten.

Det som bland annat har stulits är diesel, motorsågar och röjsågar.

– Vi har ännu inget samlat värde på det som stulits för alla anmälare vet inte än. Men det saknas i alla fall 1 000 liter diesel från en av gårdarna som troligen slangats ur en behållare, säger Åsa Willsund, polisens presstalesperson till SVT Jönköping.

Polisen jobbar i nuläget med att säkra spår på gårdarna och misstänker att det kan ha varit samma gärningsmän som slagit till på alla de utsatta gårdarna under natten.

I nuläget finns ingen misstänkt.

