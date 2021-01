Få lantbrukare behöver stöd i pandemin

I våras höjde både organisationen Blå Stjärnan och LRF:s omsorgsgrupper sin beredskap för att stötta lantbrukare som drabbas av coronasmittan. Men när ATL frågar hur det har gått under året verkar det som om de flesta lantbrukare löst problemen mer eller mindre på egen hand.

Kristin af Malmborg är generalsekreterare på Svenska Blå Stjärnan.

Svenska Blå Stjärnan har 1 800 medlemmar som är utbildade i att hantera produktionsdjur och ungefär en tredjedel av dem skulle kunna ställa upp vid en kris.

I mars kontaktade den frivilliga försvarsorganisationen ett 50-tal av sina mest rutinerade medlemmar runt om i landet med anledning av coronapandemin.

– Vi kan hjälpa produktionsgårdar om det behövs, sa Eva Ladberg till ATL då.

När ATL ringer upp för att se hur resten av året har gått berättar Kristin af Malmborg som är generalsekreterare att organisationen framför allt har hjälpt till att stilla lantbrukares oro.

– Vi har haft många samtal med lantbrukare som vill veta om vi kan ställa upp om de skulle bli sjuka. Det verkar lugna många, säger hon och fortsätter:

– Jag tror generellt att lantbrukare har klarat sig bättre än många andra. De är mer vana vid smittskydd och att hålla rent.

Hon betonar att Blå Stjärnan är en förstärkningsresurs vid akuta fall och berättar om ett av de få tillfällen då organisationen fått rycka ut med anledning av coronautbrottet.

– Det gällde en lantbrukare som var över 70 år och inte ville träffa veterinären, då kom vi dit och assisterade.

Kristin af Malmborg berättar om andra tillfällen då organisationen avsatt Blå Stjärnor i beredskap för att hjälpa till om ett akut läge skulle uppstå, exempelvis om hela personalstyrkor eller deras barn skulle smittas, men än så länge har det inte behövts.

Arkivbild.

Lugnt för LRF:s omsorgsgrupper

En annan möjlig kontaktväg för lantbrukare som påverkats av pandemin är genom LRF:s lokala omsorgsgrupper. Organisationen informerade i våras att man gått in i krisläge och höjt beredskapen.

– Men det har varit förvånansvärt lugnt, vi har inte upplevt något hårdare tryck på omsorgssidan, säger Håkan Johansson som är ansvarig för omsorgsgrupperna.

Han menar att lantbrukare som drabbats av covid-19 i stor utsträckning själva löser situationer med hjälp av sitt eget kontaktnät.

– I våras hade vi en intensiv uppföljning om vad som skulle hända om det blivit brist på arbetskraft och reservdelar och liknande, men konstigt nog har man löst det också.

Han betonar att man självklart ska kontakta Svenska Blå Stjärnan eller LRF:s omsorgsgrupper om man är i behov av hjälp.

– Vet man inte hur man ska göra är det bättre att ta kontakt med någon organisation än att inte göra någonting alls. Vi hjälps åt att hitta lösningar.

Håkan Johansson, ansvarig för omsorgsgrupperna på LRF.

Få samtal till Länsstyrelsen

Även länsstyrelserna hjälper till att hitta lösningar om lantbrukare väljer att höra av sig vid rädsla för hur ett utbrott skulle kunna påverka djuren och djurhälsan. Men än så länge är det inte många som har gått den vägen, i alla fall inte när ATL ställer frågan till Länsstyrelsen i Blekinge.

– Enligt min uppfattning är det många lantbrukare som har bra koll på vilka myndigheter man bör höra av sig till för att få hjälp med sina frågor, säger djurskyddshandläggaren Linn Hoggen, och fortsätter:

– Men hör man av sig till oss gör vi en bedömning av varje enskilt fall efter vad frågan gäller och hänvisar därefter till rätt instans.

Arkivbild.

LÄS MER: Negativa effekter uteblev inom skogsnäringenLÄS ÄVEN: Besked: Livsmedelssektorn är samhällsviktigLÄS MER: LRF: Ta fram en plan för att klara personalbortfall

Checklista om personal blir sjuk

Rutiner:

Skriv ner de dagliga rutinerna som personer behöver veta för att hålla i gång produktionen, och glöm inte att skriva ner vad man gör i specialfallen.

Ordna telefon- och kontaktlistor till de viktigaste personerna för ditt företag. Det kan gälla veterinär, slakt, foder med flera.

Personligt nätverk:

Skriv en kontaktlista på personer som kan hjälpa dig: grannar, anhöriga, tidigare anställda med flera. Kontakta gärna personerna redan nu och fråga om de kan hjälpa till om det behövs. Passa på att berätta om rutinerna på din gård. Hjälp också själv till genom att kontakta grannar och kollegor och stäm av hur de har det.

LRF:s omsorgsgrupper:

Hjälper till via det egna nätverket samt via maskinringar och farmartjänst. Det kan finnas möjlighet att få hjälp via Svenska blå stjärnan. Läs mer om LRF:s omsorgsorganisation här.

Försäkringar:

Undersök ditt försäkringsskydd för att ta in utomstående arbetskraft om du inte kan jobba på grund av coronaviruset. Till exempel den ersättarförsäkring som tecknas genom medlemserbjudandet i Länsförsäkringars säker person-försäkring.

Växa Sveriges avbytarservice

Växa Sverige har egen avbytarservice med utbildad personal att hyra in. Avbytarservice kan ofta skräddarsy lösningar efter gårdars behov vid arbetstoppar och sjukdom. Läs mer här.

Maskinringar

MR Sverige är centralorganisationen för Sveriges 16 lokala maskinringar. Totalt finns 4500 medlemsföretag som kan hjälpa till med bemanning och tjänster inom jord- och skogsbruk och entreprenad. Läs mer här.

Farmartjänst

Är en rikstäckande organisation med ett 90-tal medlemsföretag som kan hjälpa till med bemanning och tjänster inom jord- och skogsbruk och entreprenad. Läs mer här.