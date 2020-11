Regeringen tar nu beslut om regler och start. Från och med den 9 november kan enskilda näringsidkare börja söka stöd hos Boverket.

Regeringen aviserade stödet för två månader sedan, under tryck från oppositionen, och anslog pengar i den tionde, extra ändringsbudgeten strax därefter i samråd med Centerpartiet och Liberalerna. För i år finns 3,5 miljarder öronmärkta.

– Vi har drivit på för att få ett stöd under hela sommaren, och riksdagens partier har efterfrågat det, säger Centerledaren Annie Lööf.

Tagit tid

Hon säger att det har krävts tid för att få strukturen klar på myndigheten som ska hantera ansökningarna, det vill säga Boverket.

– Jag tycker att det borde ha trätt ikraft långt tidigare, men nu gör det det och det innebär att kulturarbetare, hantverkare, frisörer och frilansare som bedriver sin verksamhet som enskild firma ska kunna få ekonomisk kompensation.

I september fanns bara ett förslag till hur stödet skulle kunna se ut. Efter en remissrunda och utan större justeringar spikar regeringen nu reglerna.

En bedömning är att uppemot 46 000 enskilda näringsidkare ska kunna vara berättigade att söka stöd för de perioder det gäller – månaderna mars och april, maj, samt juni och juli.

För att komma ifråga ska företagaren ha haft en årsomsättning på minst 200 000 kronor. Tappet under mars och april i år ska ha varit minst 30 procent, under maj 40 procent samt för juni och juli 50 procent. Det ska vara klart kopplat till coronapandemin.

För högt tak?

En företrädare för kulturarbetare, KLYS, anser att kravet på årsomsättning är på en nivå som många inte kommer upp i och därför inte kommer att kunna få stöd. Och Tillväxtverket påpekade att det redan nu borde övervägas att ha en längre stödperiod.

– Vi har velat att det ska följa omställningsstödet och det täcker mars till och med juli. Vi vill ju från Centerpartiets sida att även höstens månader ska omfattas av stödet och det pågår förhandlingar om det, säger Annie Lööf.

Redan i våras presenterade regeringen ett coronastöd för små och enskilda företag. Det så kallade omsättningsstödet kunde företag som haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret ta del av. Samtidigt var ett krav att företaget skulle ha minskat sin omsättning med minst 30 procent under mars och april 2020, jämfört med motsvarande månader i fjol. Då sa Boo Gunnarson, företagarexpert på redovisnings- och rådgivningsföretaget Visma, till ATL att stödet skulle ha varit bättre anpassat för lantbrukare om det var baserat på flera månader eller på rådande månad eftersom många lantbrukare ser omsättningseffekter först under andra delar av året, exempelvis under skördeperioden under och i slutet av sommaren.

Nu säger Annie Lööf (C) att det förs förhandlingar mellan regeringen och samarbetspartierna om att förlänga omställningsstödet, stödet för att korttidspermittera anställda samt det nu aktuella stödet för enskilda firmor.