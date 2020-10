En såmaskin för varje säsong

Markus Jäderblom uppnår maximal odlingssäkerhet genom att ha två såmaskiner. En för vårsådd och en för höstsådd.

Det sägs att man passerar tre klimatzoner om man färdas några mil i nordlig riktning från Mälarens sjökant genom Enköpings kommun. Det återspeglas i bygdens grödval. Markus Jäderblom, 46, har cirka tre mil fågelvägen och det ger honom delvis andra förutsättningar än vad brukare nära sjön har. Framförallt i odlingen av oljeväxter.

Markus Jäderblom växte upp på Norrgården i Torstuna By men det dröjde till han var i 30-års åldern innan han blev sin egen på riktigt 2004. Innan dess jobbade han i byggsvängen och när byggkonjunkturen vek kombinerade han byggjobb och arbete som F-skattare åt en granne med 180 hektar. Det utvecklades till ett samarbete i ett driftsbolag och 2004 löste han ut grannen ur aktiebolaget och köpte ut sin far och syskon från Norrgården 2004.

– Då startade jag så att säga på allvar med hemgården på 70 hektar och 180 hektar arrenderad jord. Sedan gick det fort några år i början med arrendeförändringar. Odlingen expanderade snabbt till 500 hektar och i dagsläget brukar jag 540 och utöver det gör jag sprutningen på 500 hektar till, berättar Markus Jäderblom.

Köpte Överum Combi Jet 2005

Styva mellanleror dominerar, en del med ett betydande gyttjeinslag i ådalen. En Concord harvsåmaskin följde med i aktiebolaget men Markus Jäderblom tyckte inte att den fungerade tillräckligt bra och därför köpte han en ny Överum Combi Jet 2005.

– Jag sår mer än halva arealen på våren och behöver lyckas säkert med etableringarna på våren för att få kalkylen att gå ihop med marginal.

Det dröjde till 2017 innan Markus Jäderblom köpte en begagnad Rapid 400C. Framförallt för att kunna göra direktsådden av höstvete efter bra förfrukter på i storleksordningen 50 hektar med en egen maskin. Men även för att spara Combi Jet och slippa så med den i tillrett bruk på hösten.

– Jag hyrde en Rapid några gånger och lejde för den körslan i tio års tid och, men då är man sist i kön och kunde inte styra över såtidpunkten. Det måste man kunna göra i våra bygder om man ska få till bra etableringar av höstvetet. Då fick det bli affär på en begagnad Rapid 400C 2017 och jag är nöjd med den.

Maskinen lägger allt utsäde på rå såbotten tack vare tillräckligt billtryck och utomordentlig följsamhet. Även om såbotten inte är helt jämn.

De två såmaskinerna har kostat 400 000 respektive 300 000 kronor och underhållskostnaden ligger på cirka 7000 kr per år i material på Överum plus eget arbete och cirka 9000 kr per år plus eget arbete på Rapid. Rapiden hade gått 1 800 hektar när den köptes 2017 och nu har den gått 2 500 hektar. Combi Jet har en kapacitet på 3,5 hektar per timme och en bränsleförbrukning på 5 liter per hektar. Motsvarande siffror för Rapid blir 2,5 hektar och 7 liter. På hösten är skillnaden större eftersom Combi Jet då får så i torrare jord.

Nu har du två olika typer av såmaskiner. Om du skulle tvingas välja och bara ha en, vilken skulle du välja?

– Då fick det nog bli Combi Jet eftersom jag vårsår mer än halva arealen. Jag är jättetrygg med den i vårsådden. Det bär emot att vårså med Rapid. Dessutom fungerar Combi Jet helt ok på hösten efter raps och ärter om jag gör en enkel bearbetning innan med typ Carrier. Totalt skulle det innebära lite mer jordbearbetning och att leja in en Rapid ibland, men fördelarna skulle överväga.

Sådd av havre den 11 april med Överum Combi Jet, körhastighet 9–10 km/h.

All halm utom lin blir kvar på fälten för att skapa bördighet på mullfattiga leror. Utom torkåret 2018 då han gjorde ett undantag och sålde halm till behövande. Grödetableringen bygger på en flexibel jordbearbetning, alltifrån plöjning till direktsådd, men hela tiden omsorgsfullt.

I grova drag plöjs halva arealen och alltid efter höstvete och i stort sett alltid före sådd av höstvete efter spannmål. Även efter korn för att slippa spillsäd och ibland efter havre för halmens skull. Cirka tio procent direktsås och resten bearbetas med kultivator. Han vill helst att minst halva arealen höstvete ska ha bra förfrukter som ärter, raps och lin. En del av den arealen sås direkt och en del efter lättare bearbetning med Carrier.

Använder två såbäddsharvar – Germinator förstavalet

Att två såbäddsharvar används i driften och att Konskilde Germinator-harven är den som gills fullt ut medan den moderna och kraftfulla harven med åtta axlar och 6,6 centimeters pinndelning nätt och jämnt får tummen upp, säger en del om var Markus Jäderblom lägger ribban.

– Multiva Topliner är en mycket bra harv som gör ett ok jobb, robust och väl fungerande på jordar med sten. Jag kallar den för slarvharven.

– Germinatorn är ändå mitt förstaval där jag vet att jag inte har sten för det håller inte pinnarna för. Vi harvar så mycket vi hinner med den på våren och jag ska köpa en ny.

Markus Jäderblom berättar att den gör den bästa såbädden och en helt jämn botten, vilket inte Combi Jet behöver men med Rapidmaskinen har man nytta av en jämn botten i vårsådd och det förekommer att han sår med den på våren. Ibland på den styvaste och segaste leran som bearbetas på hösten med pinnkultivator i stället för att plöjas. Ju styvare lera, desto långsammare nedbrytning av halmen är Markus Jäderbloms intryck och då kan det vara mer torr halm i ytan än vad Combi Jets genomsläpplighet tillåter.

– Men fördelarna med kultivatorbruk överväger ändå på de allra segaste lerorna, det rör sig nog om cirka 70 hektar som jag aldrig plöjer. Jag spar diesel och har inte sett att jag har tappat skörd.

Den 28 maj, höstvete efter höstraps. En överfart med Carrier efter tröskning inför sådd med Rapid.

Men så långt som att lämna stubben orörd till på våren och göra all jordbearbetning innan sådd har han inte sträckt sig till hittills.

– Det skulle fungera på gyttjelerorna, men våra jordar skulle torka upp långsammare och ojämnare och vara lite kallare längre på våren. Jordbearbetning på hösten bäddar för att jag kan styra upptorkningen på de ojämna fälten med harvningen på våren och det gör det lättare att hitta optimal tidpunkt för sådden på våren.

Odlingssäkerhetens betydelse för att uppnå en stabil ekonomi återkommer som en röd tråd i samtalet.

– För att få en hygglig ekonomi i företaget gäller det att undvika klavertrampen.

Den 28 maj, havre, sådd den 11 april med Överum Combi Jet.

Höstvete är en viktig gröda ekonomiskt och får bra förfrukter som ärter, lin och oljeväxter. Höstkorn skulle vara en intressant gröda som förfrukt till höstraps, men det finns flera nackdelar med höstkorn och medaljen oljeväxter har en besvärlig baksida. Vårraps är för svår att lyckas med utan effektiv betning mot insekter. Höstrapsen har avkastat bra ibland och gett två ton ibland och det är inte tillräckligt bra för en gröda som är så pass dyr att odla.

– Jag lutar åt att satsa på höstrybs, som är säkrare och billigare att odla, som konkurrerar bättre mot ogräs på hösten, som inte angrips lika mycket av svamp och skadedjur och som mognar tidigare och ger mer tid att så höstvete i tid, resonerar Markus Jäderblom.

TPG Lantbruk AB

Gör jobbet: Markus, Britta och Ingemar Jäderblom

Areal: 540 ha

Grödor 2020 fördelat på areal: Havre 82 ha, höstvete 178 ha, korn 126 ha, lin 46 ha, ärter 44 ha, resten vall som säljs på rot

Tork: Svegma kontinuerlig, 34 m3

Lagring: ca 3600 m3

Uppvärmning tork: Akron flispanna

Maskiner

Traktorer: MF 6480 -08, MF 7490 -10, MF 8670 -11, MF 7726 -18

Plog: Kverneland, buren 5-a, -13

Pinnkultivator: Gregoire Besson Eurocult, 2010, 5.6 m, med 80 mm spetsar och vingar.

Tallriksredskap: Carrier, 6,5 m, 2013

Harvar: Multiva Topliner, 9 m 2010 och en Kongskilde Germinator, 6,5 m (ålder okänd)

Såmaskiner: Överum Combi Jet, 6 m, 2005 och Väderstad Rapid, 4 m, 2009

Vält: HE-VA, 8,2 meter

Centrifugalspridare: Bogballe M3W med sektionsavstängning 2014

Spruta: Hardi Twin, 3 200 l, 24 m, 2008 Uppdaterad med gps-styrd delavstängning med mera

Tröska: Claas Lexion 660, 30 fot, 2018

Vagnar för flygande tömning: 2 st lastbilsbakändor 18 m3 med lågtrycksdäck

Lastmaskin: Volvo EL 70 C 1997

Andra maskiner: Yara N-sensor, 2014