Fält med ekologiskt odlad råg i Skåne. Skåne är ett av länen med minst andel ekologiskt brukad mark i Sverige.

Arealen ekologiskt brukad jordbruksmark minskade med 3 500 hektar mellan 2019 och 2020. Det handlar dock om en procentuellt sett liten nedgång – knappt 1 procent, enligt Jordbruksverkets statistik.

Totalt brukas 610 800 hektar ekologiskt, motsvarande 20 procent av den totala jordbruksmarken i Sverige. I detta ingår både omställd mark och mark under omställning.

Mark som brukas konventionellt måste under en övergångsperiod, normalt två växtsäsonger, brukas enligt regelverket för ekologisk produktion innan de godkänns som omställd mark. Detta är mark under omställning. Nedgången i den totala arealen som brukas ekologiskt beror på en minskning i arealen som är under omställning.

Den nedåtgående trenden för mark under omställning började redan 2018. Totalt var 44 100 hektar under omställning 2020, vilket är 24 procent mindre jämfört med 2019. Däremot ökade den mark som är omställd till ekologisk produktion med 10 600 hektar mellan 2019 och 2020 och uppgick totalt till 566 600 hektar förra året.

En förklaring till att mindre mark ställs om är att mervärdet i Kravproduktion sjunkit och pressat lönsamheten i lantbrukarled, enligt Agrovektors lägesrapport som ATL skrev om i höstas. Efter många år av brist på svensk ekologisk råvara vände trenden för några år sedan till överskott på kött och mjölkråvara.

Skiljer sig mellan länen

Efter två år med goda spannmålsskördar, ökad omställd spannmålsareal både i Sverige och i andra EU-länder kombinerat med sänkt tillväxttakt på efterfrågan, har betalningen för ekospannmål också pressats. Framför allt har det skett en prispress på ekologisk foderspannmål.

Den ekologiskt brukade spannmålsarealen i Sverige har ökat med 93 procent sedan 2009 enligt Jordbruksverket. Även mellan 2019 och 2020 fortsatte arealen att öka med 10 procent och uppgick totalt till 122 200 hektar.

Antalet företag med ekologiskt brukad mark blev 280 färre mellan 2019 och 2020 och uppgick i slutet av förra året till 5 380 stycken. I linje med att det är mark under omställning som minskar, visar Jordbruksverkets statistik att företag som bara har mark under omställning minskat de senaste fyra senaste åren.

Men trenden med hur mycket mark som brukas ekologiskt ser lite olika ut i olika län. Halland, Dalarna och Gotland är tre av de nio län där arealen faktiskt ökade mellan 2019 och 2020, medan den minskade i resterande 12 län, däribland Uppsala, Södermanland och Östergötlands län.

Jämtland, Värmland, Gävleborg och Dalarna tillhör de län som har störst andel ekologiskt brukad mark. Även stora jordbrukslän som Västra Götaland och Östergötland har en stor andel ekologiskt brukad mark. Skåne och Blekinge däremot är de län med minst andel ekologiskt brukad mark.