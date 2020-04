Efter skolbranden: Nu pågår markarbetena för fullt

Åsa Rytthammar visar runt på skolan där markarbetena pågår för fyllt efter den omfattande ladugårdsbranden. "Står vi här i december med en ny ladugård kommer vi jubla", säger hon.

Som ATL tidigare har berättat har Vreta Utbildningscentrum undantagits från kravet på offentlig upphandling. Det gör att den nya ladugården, som redan hade börjat planeras innan den gamla ladugården brann, i bästa fall kan vara på plats redan i november-december.

Ladugården byggs för 80 årskor med egen ungdjursrekrytering i samma byggnad. På grund av logistikfördelar har skolan valt att bygga den nya ladugården på samma plats som den gamla. Mjölkningen ska, till skillnad från tidigare, dock ske med hjälp av robot.

– Tanken är att vi ska se en stomme till den nya ladugården här i slutet av april, säger Åsa Rytthammar.

Elevinstruktörerna, Elin Andersson och Martin Almérus har fått ägna mycket tid åt att få struktur på ladugårdsarbetet.

Dramatisk brand

Det var dramatiska scener som utspelade sig på platsen i mitten av januari när hela ladugården brann ner till grunden. För att hindra fortsatt spridning bestämde sig eleverna och deras instruktörer snabbt för att riva en angränsande sidobyggnad med hjälp av den maskinpark som finns på skolan.

Efter branden har skolan upplevt ett sällan skådat stöd från andra skolor, gårdar och privatpersoner. Men till glädjeämnena hör också att flera av de ungdjur som överlevde branden nu har börjat få egna kalvar. Dessa har tillfälligt placerats i det gamla fårhuset. Samtidigt har den gamla ungdjursladugården byggts om till ett provisoriskt mjölkstall.

En ny besättning är inte bara att köpa in. Därför är skolan oerhört glad över att man har lyckats bevara flera viktiga avelslinjer.

Någon orsak till branden, där över hundra djur dog, är ännu inte presenterad.

– Vi vet att det började kring mjölkrummet där vi har en elcentral, men brandorsaken vet vi inget om. Teknikerna har kollat och konstaterat att den inte var anlagd, så troligtvis är det något elfel eller så. Men vi kommer nog aldrig att få reda på det, säger Åsa Rytthammar.

Mycket är provisoriskt när ATL besöker skolan. Här är den mobila mjölkmaskinen.

Att skolan har lyckats bevara viktiga avelslinjer betyder mycket i sammanhanget.

– Våra instruktörer är väldigt avelsintresserade, och vi har haft tur eftersom de flesta av kvigorna som har kalvat in har fått kvigor. Vi ser att de flesta avelslinjer finns med bland kalvarna, så vi har något att starta med. Tanken är också att de djur vi ska köpa in ska ha höga genomvärden.

Dagen efter branden på Vreta Utbildningscentrum. Brandorsaken är ännu inte känd.

När ATL är på plats mjölkas åtta djur via en mobil mjölkmaskin med vakuumpump, som förflyttas med hjälp av en slangvinda i väntan på att skolan får i gång ett större mjölksystem.

– Men den rymmer bara 25-30 liter så på morgonen när vi mjölkar går det inte ens i två kor i varje spann, så det är klart att det tar tid, säger Elin Andersson, instruktör sedan 2011.

Hela ladugården förstördes i branden.

I ungdjursstallet ska skolan bland annat dra in en rörledning och sätta in en större varmvattenberedare. Samtidigt har ett tidigare förråd byggts om till ett tillfälligt kokontor för förvaring av viktiga papper och spermadoser. Eftersom allt brann inne har skolan fått köpa in mycket nytt material.

– Vi hade 74 djur som överlevde branden medan 134 brann inne, och vi har fått flytta ut elva djur under ett snedtak nu när vi kör uppbundet. Men de går på djupströbädd och har det jättebra, säger Elin Andersson.

