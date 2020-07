Dom för brutala gårdsrån i Skåne överklagas

En 31-årig man dömdes i början av juli till sex och ett halvt års fängelse för bland annat tre rån, olaga hot, försök till grov stöld samt grovt bedrägeri. En 24-årig man fick ett år och åtta månaders fängelse för rån, medan en 19-årig kvinna dömdes till tre års fängelse för inblandning i tre av rånen.

Männen har förnekat all inblandning i gårdsrånen, medan kvinnan förnekade att hon begått brott men erkänt att hon varit på en del av brottsplatserna. Under rättegången sade hon även att hon varit med under tvång från sin pojkväns sida.

Grovt våld och hot

Den våldsamma rånturnén i början av året, där bland annat en lantbrukare rånades och misshandlades, tog sikte på avlägsna skånska gårdar och gick så långt att polisen gick ut på Facebook och varnade för de aggressiva rånarna. Flera av rånoffren vittnade i rätten om hur de utsattes för grovt våld och hot.

Rånen utfördes i januari i år. Samma dag som det fjärde och sista fullbordade rånet utfördes, den 30 januari, kunde den 19-åriga kvinnan och den 31-åriga man gripas. Vid gripandet hittade man blodstänk på mannens kläder som efter analys visade sig komma från målsäganden.

Gårdsrånen i Skåne

3 januari: Rånarna tränger sig in i en bostad på landsbygden. De använder en del våld och stjäl värdeföremål innan de lämnar platsen. Den 19-åriga kvinnan och den 31-åriga mannen misstänks för brottet som klassas som rån av normalgraden.

15 januari: En lantbrukare rånas och blir misshandlad. Brottet rubriceras som grovt rån. Alla de tre som är häktade misstänks för brottet.

20 januari: Rånförsök mot gård. Kvinnan och mannen som häktades först misstänks för rånförsöket. Målsäganden hann låsa dörren innan rånarna lyckades ta sig in.

22 januari: En man blir rånad och misshandlad i sitt hem. Rånet klassas som grovt rån och de båda männen som sitter häktade är misstänkta för brottet.

30 januari: Äldre par misshandlas och rånas. Brottet rubriceras som grovt rån. Några timmar efter rånet grips den 19-åriga kvinnan och den 31-åriga mannen. De misstänks båda två för brottet.