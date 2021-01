Demokraternas seger ett lyft för cannabisodlare

Låga bolagsvärderingar har en längre tid gjort det ogynnsamt för cannabisbolagen att ta in nytt kapital, men ett resultat av kurslyften sedan nyår har varit att de bara under årets andra vecka tog in 500 miljoner dollar.

Sedan nyår har Global Cannabis Stock Index, som följer USA-noterade cannabisbolag, stigit med 35 procent, rapporterade Wall Street Journal i början av veckan

Tidigare uppgångsperioder för cannabissektorn har fått dystra slut. Efter en rusning 2017 följde två tunga år, då kanadensiska bolag rapporterade om svag försäljning och klena resultat. Den svarta marknaden för cannabis visade sig vara mer motståndskraftig än många hade räknat med.

Den här gången ser det mer lovande ut för bolagen, och då särskilt för stora amerikanska odlare med verksamhet i flera delstater. Försäljningen har under pandemin varit stark då många av kunderna har varit hänvisade till att vara hemma och staten delat ut stimulanscheckar. I november rapporterade odlaren Cresco Labs sitt tredje kvartal i rad med intäktstillväxt på över 40 procent. Cannabisbutikerna tycks även ha tagit marknadsandelar från den svarta marknaden, genom att låta kunder lägga order online och erbjuda avhämtning utanför butikerna.

Svarta marknaden fortfarande störst

Det finns fortfarande en del att hämta i kampen mot den svarta marknaden, som enligt SOJE Fund under 2020 ännu kontrollerade 78 procent av den totala marknaden.

Förväntningarna på laglig hjälp från den nya Bidenadministrationen har redan hjälpt cannabisbolagen att stärka sina finanser. Låga bolagsvärderingar har en längre tid gjort det ogynnsamt att ta in nytt kapital, men ett resultat av kurslyften sedan nyår har varit att cannabisbolagen bara under årets andra vecka tog in 500 miljoner dollar – mer än under hela det fjärde kvartalet.

Av de lagförslag som nu förbereds ser Safe Banking Act, som skulle ge cannabisbolagen tillgång till vanliga banktjänster, ut att ha bäst chanser att gå igenom på kort sikt då detta förslag anses ha bäst stöd bland senatens båda partier. Förslaget MORE Act, som skulle avkriminalisera cannabis helt, anses inte ännu ha tillräckligt stöd över partigränserna för att klara kravet om 60 procents majoritet.