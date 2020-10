Decemberterminen för vete på Euronext-börsen i Paris gick upp med 5,50 euro per ton till 197,75 euro per ton under onsdagen. Så högt har decemberterminen inte legat sedan i augusti 2018.

Även de senare vetekontrakten drogs med upp. Marsterminen för vete slutade på 196,25 euro per ton. Uppgången drevs av en försenad höstsådd i Ukraina och torra förhållanden i södra Ryssland, skriver franska Agritel.

Rapsterminer steg

Även priset på rapsterminer steg under onsdagen. Detta efter en nedgång från toppnivåer som noterades för ungefär två veckor sedan. Rapspriserna följde med terminspriser på sojabönor upp.

Priserna på samtliga jordbruksprodukter på Chicagobörsen steg till följd av USA:s jordbruksdepartement, USDA:s, kvartalsrapport. Lagernivåer för både majs och sojabönor sänktes liksom för vete jämfört med föregående rapport. En viktig orsak är en stark efterfrågan från Kina.

Försvagad krona

Den svenska kronan har också försvagats jämfört med för en månad sedan och noterades under onsdagen till 10,54 kronor per euro. Detta ger stöd till svenska spannmåls- och oljeväxtpriser. Det svenska brödvetepriset, fritt lastat i en sydsvensk hamn, låg enligt den senaste noteringen på 1 954 kronor per ton.