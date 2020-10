Det är inte bara själva vildsvinen som ska stoppas vid gränsen. Minutiös rengöring av transportbilarna hindrar människan från att föra in smittan.

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och tamgris. Det finns varken medicin eller vaccin som rår på sjukdomen.

Motorvägen E45 går nära gränsstaden Padborg. Många djurtransporter tar E45:an mot Tyskland eller Polen med sin last av smågrisar. En djurtransport som varit utanför Danmark måste desinficeras innan den får åka till en dansk gård.

På Padborgs industriområde finns två av Danmarks tre godkända anläggningar för sanitetstvätt av transportbilarna. ATL stannar hos Danish Safety Wash och träffar chefen Claus Clausen. Han är ansvarig för en verksamhet som desinficerar 1 400 djurtransportbilar varje månad.

Här är öppet dygnet runt under veckan och större delen av dygnet på helgen.

Ska vara ren innan tvätt

Detta är en tvätt men du ska vara ren när du kommer. Ankommande lastbilar får stanna utanför tvätthallen.

Personalen granskar bilens skrymslen med ficklampan i högsta hugg. Minsta miss i rengöringen och lastbilen får vända åter till Tyskland.

– Vi avvisar flera bilar varje dag som får köra tillbaka och tvätta om, säger Claus Clausen.

Varje potentiellt spår av afrikansk svinpest måste elimineras.

Den som klarar nålsögat ­rullar in i tvätthallen genom en automatisk ramp som lägger desinfektionsmedel på utsidan. Sedan öppnas bilen, personal går in med ryggspruta och sanerar lastutrymmets alla delar.

Personligt certifikat

Inget lämnas åt slumpen. Chaufförens gummistövlar behandlas och läggs i en ny plastpåse som förseglas. Sågspån för djurutrymmet tillhandahålls av tvättföretaget.

Varning för afrikansk svinpest.

När alla steg har passerats utfärdas ett personligt certifikat för lastbilen med chaufför. Det ger tillstånd att åka ut på en dansk gård och lasta djur igen. Certifikaten är färgklassade i grönt, rött eller svart beroende på vilka delar av Europa ekipaget närmast kommer från. Smittade områden är svarta, områden runt dessa är röda och resten är grönt.

– Har du grönt certifikat kan du köra ut på gård direkt. Röda får vara i karantän i 48 timmar och de svarta får vänta i sju dygn innan de åker ut på en gård, säger Claus Clausen.

Afrikansk svinpest

Viruset sprids genom direktkontakt mellan djur samt indirekt genom att smittan förs vidare på personer, redskap, fordon eller smittade köttprodukter. Där smittan sprids uppträder den vanligen först på vildsvin och sprider sig senare till tamgrisar.

Viruset överlever flera år i kylda, frysta, rökta eller saltade produkter som innehåller kött från smittade djur.

När viruset gör ett ”hopp” i geografin anses människan vara inblandad i spridningen genom att till exempel ha kastat matavfall i naturen eller haft dåligt rengjord utrustning efter vistelse i områden där smittan finns.

Afrikansk svinpest i Tyskland och EU

Det första tyska fallet av afrikansk svinpest (ASF) konstaterades den 10 september i år, sedan ett dött vildsvin hittats i ett nyskördat majsfält nära den tysk-polska gränsen. Sedan dess har 70 smittade vildsvin skjutits eller hittats döda i området.

I östra Polen debuterade smittan för sex år sedan. Under 2019 gjorde smittan ett ”språng” till den västra delen av landet nära gränsen till Tyskland. Här har ett tusental vildsvin och en handfull kommersiella besättningar drabbats.

Tyskland blev det tolfte landet i EU att drabbas av ASF, sedan smittan konstaterades i EU 2014.

Tjeckien, som fick in smittan i ett begränsat område 2017, blev friförklarat 2019. Belgien, som fick in smittan 2018, väntas kunna bli friförklarade under 2020.