Det enda som finns kvar av den gamla ladugården är plåtsilon. Ett 100-tal kor och omkring 30 kalvar brändes inne i branden. Nu planerar Vretaskolans rektor Elisabeth Bringer Hallberg för att bygga upp en ny besättning.

När Vretaskolans ladugård brann ner till grunden under dramatiska former i mitten av januari i år var en ny ladugård redan projekterad. Men den tragiska händelsen gjorde att det blev bråttom att få en ny på plats.

– Det finns utrymme i lagen om offentlig upphandling som gör att det går att runda den när det är ”synnerlig brådska”. Och det har man gjort i det här fallet, säger skolans rektor Elisabeth Bringer Hallberg.

Robot och grop

Till månadsskiftet november/december ska den nya ladugården vara i drift hoppas hon. Den ska rymma 80 kor och ha en mjölkrobot.

– Sedan ska vi ha en mjölkgrop också, så att eleverna får lära sig att mjölka och hur ett juver ska kännas när det är tömt.

På skolan finns 30 kvigor som samtliga ska kalva in under hösten. Övriga djur måste köpas in.

– Jag hoppas att vi ska kunna köpa en hel besättning. Det vore det bästa, säger Elisabeth Bringer Hallberg.

– Men vi har också fått erbjudanden från privatpersoner om att vi kan få djur från dem. Och Moderaterna på Vikbolandet vill skänka pengar så att vi kan köpa djur. Vi har många elever därifrån och det här är något som engagerar många.

Lantbrukare i närheten har också sagt att det gått bra om skolan ville ha undervisning där.

– Vi har fått mycket erbjudanden. Mycket mer än vad vi behöver, säger Elisabeth Bringer Hallberg.

Grävmaskinerna jobbar för fullt med att få bort resterna från Vretaskolans nedbrunna ladugård. Om tio månader ska den nya vara inflyttningsklar, säger rektor Elisabeth Bringer Hallberg.

Skärpta krav

Skolan vill också bygga ett nytt svinstall på sikt. Men efter branden har man tänkt om vad gäller en sak.

– Först hade vi tänkt ha det i anslutning till den nya ladugården. Men nu vill vi att det ska vara helt separat med ett rejält avstånd mellan.

Enligt Elisabeth Bringer Hallberg är det också en skärpning på gång av byggkraven just när det gäller avståndet mellan olika byggnader. Varför det behövs har man lärt sig den hårda vägen på Vreta.

– Det var mycket som spelade oss i händerna den där natten. En sak var att vi hade rivit det gamla svinstallet. Hade det stått kvar kunde elden mycket väl ha spridit sig vidare och då kunde alltihop ha brunnit ner.

Får inget svar

Brandorsaken är inte klarlagd och Elisabeth Bringer Hallberg har inte stort hopp om att den ska bli det eftersom hettan sannolikt förstört alla bevis. Men branden måste ha haft ett snabbt förlopp.

– Den som skötte nattmjölkningen var kvar till klockan var över två på grund av att en kviga skulle kalva. Då var allt lugnt. Halv fyra var det en fullt utvecklad brand som inte gick att stoppa.

ATL TV: Så slog branden i Vreta

Branden på Vretagymnasiet

Vid sjutiden morgonen efter var branden under kontroll. Det är fortfarande oklart vad som orsakade branden.