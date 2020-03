Corona stoppar LRF-seminarium i EU-parlamentet

Seminarium om växtskydd i de nordiska länderna måste ställas in.

Den 18 mars skulle LRF arrangerat ett seminarium på temat växtskydd ur ett nordiskt perspektiv i EU-parlamentet. Jessica Polfjärd, moderat EU-parlamentariker med plats i Miljöutskottet skulle tillsammans med en finsk och en dansk kollega stå som värdar.

Evenemanget har nu fått ställas in. EU-parlamentet har infört restriktioner för att minska risken för spridning av Coronaviruset. Alla aktiviteter som inte har med parlamentets kärnarbete att göra läggs på is under tre veckor från den 2 mars.

Inställda möten

Coronaviruset sätter också käppar i hjulet för den europeiska bondelobbyns interna arbete. Paraplyorganisationen Copa Cogeca drar ner på de fysiska träffarna.

– Italienarna kommer inte hit, flyg är inställda, så man bedömer i vissa fall att det är bättre att ställa in mötena, säger Ingrid Rydberg, platsansvarig på LRF:s Brysselkontor.