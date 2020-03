Varuimporten hotas av virusutbrottet

Närmare 90 procent av Sveriges export och import går via sjöfart, enligt Göteborgs Hamn AB som sköter driften av Nordens största hamn i Göteborg. I spåren av coronavirusets framfart i världen varnar nu branschorganisationen Svensk Sjöfart för att svensk varuförsörjning hotas.

Främsta anledningen: Stena Line – som är Sveriges största och ett av Europas största färjerederier – tvingas varsla 950 medarbetare i den svenska verksamheten. Detta som en direkt konsekvens av de reserestriktioner som har införts i många länder efter coronavirusets globala utbrott, vilket medfört stora passagerarbortfall.

Passagerartrafik avbryts helt

De senaste dagarna har i stort sett all passagerartrafik till och från Sverige, Danmark, Polen, Tyskland och Lettland avbrutits helt. Under helgen ställde även rederiet Tallink in all sin färjetrafik mellan Stockholm och Tallin, samtidigt som Viking Line avbröt samtliga nöjeskryssningar.

Rikard Engström, VD för Svensk Sjöfart, är oroad.

– Färjorna som nu står still kör inte bara passagerare utan även mycket lastbilsgods med importvaror. Det är allt från livsmedel till djurfoder och läkemedel. Men det lönar sig inte att bara köra frakt för rederierna, så då ställer man båtarna i stället, säger Rikard han till ATL.

Kräver åtgärder

Svensk Sjöfart kräver att regeringen vidtar åtgärder och pekar på att den danska staten exempelvis tar 75 procent av kostnaderna vid varsel och permittering från danska rederier. På tisdagen hölls ett möte mellan Svensk Sjöfart, infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), samt utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S).

– Svenska staten behöver gå in med stödåtgärder för att kompensera för passagerarbortfallet, säger Rikard Engström som dock inte i nuläget kan uttala sig om hur stort anslag som krävs.

I mötet med ministrarna diskuterades olika stödåtgärder, men mer än så kan han inte säga i nuläget.

År det några varutyper som är särskilt hotade när färjorna står stilla?

– Spontant skulle jag säga färskvaror såsom frukt och grönt som i regel fraktas med lastbilar som körs på färjor.

Är även djurfoderförsörjningen hotad?

– Nej, jag ser i det fallet ingen större hotbild just nu, för merparten av det importerade fodret fraktas på containerfartyg. Men det kan såklart snabbt bli problem om sådana fartyg inte släpps in i hamnar för att någon ur besättningen är coronasmittad. Då kan man på kort tid få volymstörningar.

Kraftiga volymminskningar skulle få katastrofala effekter på svensk ekonomi, då exempelvis industri är beroende av olika typer av insatsvaror som måste importeras. Och delar av jordbruket behöver till exempel importera soja- och majsbaserat foder, däribland många grisproducenter.

Nya rutiner i Göteborgs hamn

Göteborgs hamn tar emot cirka 30 procent av alla importvaror till Sverige. Och hamnen är fortsatt öppen som vanligt. Det framgår av ett pressmeddelande på tisdagen.

– Hamnen har varit öppen i 400 år och vi har inga planer på att stänga den nu heller. Vi har ett välfungerande system. Godstrafiken rullar på och det finns god tillgång på containrar, säger Stefan Strömberg, hamnbolaget PR- och kommunikationschef till ATL.

Hittills har inget godsfartyg nekats att anlöpa hamnen, medan flera kryssnings- och passagerarfartyg dock avbokat sina anlöp. För att hålla godsnavet öppet går tjänstemännens olika arbetslag omlott och arbetar varannan vecka hemma. Och hamnarbetarna har numera separerade omklädningsrum.

Sedan början av februari begär man även in hälsodeklarationer från anlöpande fartyg. Deklarationen ska lämnas in ett dygn i förväg.

Hur tillförlitliga är dessa hälsodeklarationer?

– Det är frågan om en symtomöversyn av besättningen som görs internt på fartygen och vi får helt enkelt lita på att de uppgifter som lämnas är korrekta.

ATL har sökt infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) för en kommentar.