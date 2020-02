Brist på lammkött leder till högre priser

Det är brist på svenskt lammkött och slakterierna jagar råvara. I förra veckan efterlyste HK Scan fler lamm till slakt från sina leverantörer via sms.

Slakten av får och lamm föll med mer än tio procent under fjolåret. Efter att ha ökat kraftigt i torkans spår under 2018 är antalet slaktade djur nu nere på samma nivå som 2016.

Bristen märktes av redan under hösten och avräkningspriset började höjas, något som ytterst sällan sker under höstmånaderna. Under början på året har situationen förvärrats.

”Vi har ett mycket stort behov av lamm omgående. Se gärna över dina lamm och kontakta slaktanmälan ifall du kan bidra med fler”, skrev HK Scan i förra veckan i ett sms till sina leverantörer.

Slakterierna uppmuntrar sina leverantörer med höjda noteringar och marknadstillägg. Noteringen ligger nu 7-10 kronor kilot över fjolårets nivå.

Innevarande vecka höjde KLS Ugglarps noteringen med en krona kilot. Högsta betalning, före olika tillägg, är nu 47,50 kronor per kilo hos dem.

HK Scan höjde med 1,50 kronor kilot och betalar nu 46,52 kronor per kilo, exklusive tillägg till sina leverantörer.