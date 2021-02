Bra år för HK Scan – Sverige bäst i klassen

Bacon till den svenska marknaden processas vid HK Scans anläggning i Polen.

HK Scan, noterat på Helsingforsbörsen, har presenterat sin bokslutskommuniké. Bolaget har navigerat väl under pandemiåret 2020. Alla fyra geografiska affärsområden växte och visade positiva rörelseresultat.

Pandemin dämpade affärerna. Speciellt försäljningen till restaurang och storkök påverkades negativt. Men i gengäld ökade försäljningen till dagligvaruhandeln och efterfrågan var stark på varumärkesprodukter och inhemskt producerat kött.

Omsättningen i koncernen växte med 2,1 procent och blev totalt 1 781 miljoner euro.

Rörelseresultat för 2020 landade på 17 miljoner euro, vilket kan jämföras med ett negativt resultat på 2,2 miljoner euro 2019.

Vinsten på sista raden blev 12,3 miljoner euro och det är nästan 47 miljoner bättre än 2019.

Bra, men inte tillräckligt bra, anser koncernchefen Tero Hemmilä. Och någon utdelning föreslås inte heller till aktieägarna.

”HK Scan har på två år gått från att vara i en allvarlig finansiell situation till att bli ett lönsamt bolag. Trots den påtagliga förbättringen är lönsamhetsnivån i bolaget, naturligtvis, fortfarande otillräcklig”, skriver Tero Hemmilä i kommunikén.

Tero Hemmilä, vd för HK Scan.

En bit kvar till målet

Det långsiktiga målet är en rörelsemarginal på 4 procent. I bokslutet för 2020 nådde koncernen upp till 1 procent.

Det är inte bara ekonomiskt som koncernen siktar högre. Klimatmässigt har man satt målet att vara koldioxidneutral i sina egna aktiviteter redan 2025. I hela livsmedelskedjan från ”gård till gaffel” ska målet koldioxidneutralitet nås till 2040.

Svenska HK Scan sålde för 662,1 miljoner euro, vilket är drygt 37 procent av koncernens omsättning. Sverige är bäst i klassen med en rörelsemarginal på 2,9 procent. Den finska Scandelen omsatte visserligen mer, 772,4 miljoner euro, men nådde bara en rörelsemarginal på 0,8 procent.

Från Finland har HK Scan exporterat griskött till Kina. Affären har ökat enligt plan, men har ännu en blygsam påverkan på vinstnivån, enligt kommunikén.

Största ägare i HK Scan är den finska bondeorganisationen LSO Osuuskunta, följt av svenska Lantmännen. Största investering under 2020 var köpet av tomten till koncernens anläggning i Vanda. Där spenderades 37,7 miljoner euro och säljare var just huvudägaren LSO Osuuskunta. Koncernens räntebärande skulder kom därmed att öka under året med netto 24 miljoner euro.

HK Scan hämtar huvudsakligen sin omsättning från köttproduktion av olika slag. I sin strategi för att bli ett mångsidigt livsmedelsföretag betonar man vikten av att möta konsumenternas efterfrågan på fågelkött och växtbaserade proteinprodukter.

”Vi avser att göra HK Scan till ett ännu intressantare, mångsidigt livsmedelsbolag som belönar sina ägare”, skriver vd:n Tero Hemmilä i kommunikén.