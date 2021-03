Containerfartyget Ever Given som suttit fast i Suezkanalen är nu loss. Ett 20-tal av fartygen som väntar på att få passera är lastade med boskap.

Sedan det närmare 400 meter långa containerfartyget Ever Given fastnade på tvären i Suezkanalen för snart en vecka sedan har det varit stopp i trafiken. Över 450 fartyg köar för att få passera. Ett 20-tal av dem är lastade med boskap, enligt The Guardian.

Enligt tidningen är det ingen akut fara för djuren men det kunde blivit en tickande biologisk bomb, säger Gerit Weidinger, EU-koordinator för internationella djurtransporter till The Guardian. Hon syftar på risken för svält och uttorkning för djuren samt att besättningarna på skeppen som köar i kanalen inte kan bli av med avfall eller döda djur.

Har kommit loss

Flera av boskapsskeppen har lastats i Spanien. Där har nu myndigheterna gett order om att inga fler skepp får avgå innan trafiken flyter på som vanligt. På måndagsmorgon kom uppgifter om Ever Given nu kommit var loss.

– Man har lyckats vända fartygets akter så att fartyget rätat upp sig och inte blockerar hela kanalen. Skeppet måste flyttas till en del av kanalen där den är bredare så att man kan undersöka eventuella skador på skeppet, säger SVT:s mellanösternkorrespondent Stina Blomgren till den egna kanalen.

27 000 kubikmeter sand har grävts bort för att få loss containerfartyget. Fören uppges vara skadad men det ska kunna flyta uppger Bloomberg News.