Borgeby ställer om – ingen vanlig mässa i år

Det blir inget Borgeby och Brunnby i år. I alla fall inte som besökarna är vana vid. I ett nytt pressutskick skriver arrangörerna dock inte att de ställer in, utan att de ställer om.

– Det blir inget Borgeby i år som besökarna är vana vid, publikgränserna gjorde att vi fick dra i bromsen. Enligt senaste remissen skulle vi kunna ha 600 besökare i bästa fall och 100 i sämsta fall, och inte ens 600 är fullgott. Vi måste ha några tusen, säger Anna Larsen, kommunikationsansvarig och projektledare för Borgeby Fältdagar.

– Det skulle bara bli futtigt att dra igång maskineriet, fortsätter hon.

När Borgeby och Brunnby ställer in och om, blir det i stället ökat fokus på fältvandringar för att släcka den kunskapstörst som finns. För Borgebys del kommer fältvandringarna att arrangeras i olika former under försommaren och fram till hösten. Hur möjligheterna kommer se ut för den som vill följa arrangemanget på plats eller digitalt är ännu inte helt klart.

– Där kommer vi försöka komma fram till den bästa formen. Men det blir säkert ett fysiskt moment för små grupper. Vi måste komma överens med dem som har odlingar först hur det ska visa upp odlingarna för dem som inte har möjlighet att komma.

Även Brunnby skissar på ett likande upplägg. Även om hoppet fanns in i det sista, går myndigheternas signaler kring besöksantalet inte i takt med arrangörens.

– Förra året trodde vi inte att det skulle bli ett år till. Det känns jättetråkigt och sorgligt på alla vis. Vi vet att många mindre ser mässorna som sin stora försäljningskanal, säger Brunnbyprojektledaren Nina Sixtensson.

Hur klarar ni ett tredje år, om det blir ett till?

– Jag tror att de här två åren gör det lättare på något sätt. Nu vet vi vilka knappar vi ska trycka på. Men det gör också att vi kan få möjlighet att bygga upp något långsiktigt vid sidan av, som kan bli ett bra komplement till en fysisk mässa.

”Står inte på ruinens brant”

En inställd mässa av det här slaget innebär också ett stort ekonomiskt avbräck för Borgeby Fältdagar. Ett normalår omsätter mässan ungefär 15-16 miljoner kronor, bara för HIR Skånes del. Därutöver tillkommer all merförsäljning i form av mat och kommers i montrarna.

Vinsten brukar däremot vara blygsam, enligt Andreas Mårtensson, mässansvarig för Borgeby Fältdagar.

– Vi lägger ner mycket eget arbete och det brukar bara bli en liten vinst som är bra att ha såna här år då det inte blir något alls, säger han.

– HIR Skåne har många affärsgrenar inom alla områden inom lantbruket som gör att vi är distanserade. Som bolag står vi inte på ruinens brant på grund av detta.

Att mässan arrangeras på ett fält utomhus gör också sitt för att hålla nere kostnaderna. Det hade varit värre om man hade haft en stor mässhall att underhålla.

– Vi har i och för sig lagt ner mycket pengar på fältet för att arrangera mässan, men det får vi ta som löpande underhåll.

För Brunnby innebär in- och omställningen också uteblivna intäkter på flera miljoner.

– Men det är också en mässa att träffas kring för alla oss som jobbar med mässplaneringen, och som har blivit en kickoff där vi jobbar hårt tillsammans. Det svetsar oss samman, och sådant är svårt att ersätta, säger Nina Sixtensson.