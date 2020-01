Bondeprotester ledde till ändrat reklambudskap

Efter tre timmars förhandlingar under onsdagskvällen kunde livsmedelskedjan Edekas lokala företrädare komma överens med de lantbrukare som protesterat mot deras reklambudskap. Edeka låter sina reklamskyltar hänga kvar – men klistrar över det gamla budskapet med ett nytt.

Budskapet på Edekas reklamskyltar ska nu klistras över med ett nytt som betonar kvaliteten i stället för det låga priset på deras varor.

Därmed blåser de protesterande bönderna i nordvästra Tyskland av den blockad som de på nytt hade hotat att utföra av livsmedelskedjans centrallager, skriver public service-kanalen NDR Niedersachsen. Protesterna utlöstes, som ATL tidigare har rapporterat om, av en reklamkampanj där dagligvarujätten Edeka lyfte fram sina låga priser. Ursprungligen hade bönderna krävt att Edeka skulle be om ursäkt, annars skulle de återuppta sin blockad under torsdagen. Någon officiell sådan har de inte fått, men när parterna möttes under onsdagen kom de till slut fram till en kompromisslösning: Edekas reklamskyltar får hänga kvar, men ett nytt budskap kommer att klistras över som i stället betonar kvaliteten på de livsmedel som säljs. Dessutom säger livsmedelskedjan att de i fortsättningen ska jobba tätare tillsammans med lantbrukarna.

”Det ligger i vårt eget intresse att vårda en god relation med de regionala lantbrukarna och producenterna. Vi har underskattat vilken svår situation som lantbruket befinner sig i”, säger Mark Rosenkranz, talesperson för Edeka, enligt NDR.