Jag ska starta ett eget företag genom att jag tar över en del av mina föräldrars verksamhet. Men jag tänker att jag ska driva mitt företag själv, medan föräldrarna fortsätter med sitt lantbruksföretag. Jag får så många olika tips om hur jag ska gå tillväga. Nu funderar jag på om du kan ge mig några bra förslag på hur jag ska göra för att slippa göra för många misstag?

Olle

Har du inte drivit företag tidigare är det ganska många sakar att tänka på när du ska börja från grunden och starta eget. Även om du har koll kommer det ändå att vara saker som behöver kompletteras efterhand, eftersom din plan för företaget kanske kommer att ändra sig lite med tiden.

Här är några saker som är extra viktiga att tänkta på när du startar nytt företag:

• Affärsplan. Affärsplan kan låta stort om det är ett mindre företag som du ska börja med, men det är bra att redan från början tänka igenom vilket ditt mål är. Var vill du vara om fem år? Om du tänker sälja någon vara eller produkt är det dessutom viktigt att göra en marknadsanalys av hur efterfrågan är och hur du ska sälja dina varor.

• Hur vill du driva företaget? I de flesta fall är det enklast att starta som enskild firma, speciellt om du ska driva företaget ensam. Det är lätt att växla om till aktiebolag efter något år, om det visar sig att det finns fördelar med att byta företagsform. I de flesta fall fungerar enskild firma utmärkt inom lantbrukssektorn.

• Budget. En budget är ett viktigt redskap att använda för att få en uppfattning om hur lönsamt företaget förväntas bli. Det kan ge en bra bild både av resultatet och av hur likviditeten kan komma att se ut olika månader. Det är nästan ett måste för att kunna se att pengarna räcker – och för att långsiktigt kunna driva företag är det viktigt att räkna på både bästa och sämsta utfall för att veta var din gräns går.

• Registrera för moms och F-skatt. När du driver företag är du momsredovisningsskyldig och om du säljer varor eller uppdrag ska du vara registrerad för F-skatt. Om du har en omsättning under 1 miljon kronor per år kan du välja om du vill betala moms månadsvis, kvartalsvis eller för helår. Har du högre omsättning väljer du månadsmoms eller kvartalsmoms beroende på hur flödet av intäkter och kostnader fördelas under året. Det är enkelt att göra registreringen för moms och F-skatt på verksamt.se.

• Banken. Du behöver ett konto till ditt företag för att kunna betala fakturor, och ett bankgiro för att enkelt kunna ta emot betalningar. Dessutom finns flera olika tjänster som kan vara aktuella lite beroende på vilken verksamhet du kommer att bedriva.

• Redovisning. När du har kommit igång med företaget behöver du välja hur du vill göra din löpande redovisning. I dag används i första hand webbaserade redovisningssystem. Det är bra att ta lite hjälp från en redovisningskonsult i början, även om du räknar med att sköta det själv efter ett tag. De flesta företag tar hjälp med bokslut och deklaration även om de gör den löpande bokföringen och momsredovisningen själva.

Till slut vill jag tipsa om att ha en mentor. Oftast fungerar föräldrarna som mentorer, men en extern mentor kan bli en bra extra puff.

Elenore Wallin

Företags- och ekonomirådgivare, Hushållningssällskapet Östergötland

