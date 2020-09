2020-talets första halvår har stavats pandemi, karantän och nedstängningar. Det har satt hela livsmedelsindustrin i gungning.

Men Arla klarade sin försäljning över förväntan och konsumenternas val vid kyldiskarna har vägt upp för det förväntat stora tappet för foodservice-sektorn.

Bolagets omsättning var rekordhöga 5,4 miljarder euro under perioden, närmare 55,8 miljarder svenska kronor. Det är 2,8 procent mer än första halvåret i fjol.

Arla har som mål att ligga i ett vinstintervall mellan 2,8 och 3,2 procent. Periodens resultat efter finansnetto och skatter blev 166 miljoner euro, 29 procent mer än motsvarande period i fjol.

Uttryckt i procent hamnar vinsten nu på 3 procent, vilket är högre än normalt vid halvårsskiftet. Jämfört med i fjol har bruttoresultatet har ökat med tio procent.

Svajigare men högre mjölkpris

”Förlorad försäljning inom Foodservice och lägre råvarupriser under första halvåret uppvägdes mer än väl av en exceptionellt hög varumärkestillväxt på 10,4 procent”, sammanfattar Arlas koncernchef Peder Tuborgh i rapporten.

Betalningen för mjölkbönderna svajade också mer än föregående år, med en uppgång i priset i början av året som sänktes längre fram under perioden. Totalt sett var det genomsnittliga a contopriset 34,4 eurocent/kilo mjölk under perioden, jämfört med 34,2 eurocent/kilo mjölk under första halvåret 2019. Det motsvarar 3,55 kronor/kilo mjölk första halvåret 2020 jämfört med 3,53 kronor/kilo mjölk under samma period 2019 (sett till dagens kronkurs).

Men försäljningen gick fortsatt starkt även i Sverige, omsättningen var i nivå med europamarknaden och ökade med 0,9 procent, eller till 7 045 miljarder svenska kronor. Tappet i foodservice balanserades även i Sverige upp av att försäljningen ökade i detaljhandeln med 0,3 miljarder kronor. Arlas strategiska egna varumärken växte med 2,8 procent.

Nu väntar en osäker höst på många sätt. Ändå räknar Arla med att nå sina förväntade resultat för helåret, med en omsättning på 10,4-10,8 miljarder euro.

ATL återkommer med mer om Arlas resultat senare under torsdagen.