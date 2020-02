Banken tar ut ränta för dagar som inte finns

– Jag har haft stort förtroende för Landshypotek tidigare, men det har försvunnit helt, säger Paul Jönsson till ATL.

Paul Jönsson, som är pensionerad lantmästare och har arbetat med redovisning i 40 år, kom sin bank på spåret först i samband med räntebetalningen för det sista kvartalet i fjol.

– Jag reagerade på det jämna beloppet, att räntekostnaden blev exakt 7 000 kronor, berättar han.

Gjorde kontrollräkning

Han kontrollräknade genom att ta det lånade beloppet och multiplicera det med den utlovade räntan, 1,28 procent. Sedan delade han det med 4 för att få fram kvartalskostnaden.

– Då blev det mindre än 7 000 kronor. Jag kontrollräknade de andra kvartalen också och kom fram till att jag betalat för mycket i ränta hela året, säger Paul Jönsson.

Det Paul Jönsson avslöjat var det som på bankspråk kallas ”Actual genom 360” och som brukar förkortas A/360, ACT/360 eller 365/360. Gemensamt är att räntan beräknas på bankårets 360 dagar, trots att räntan ska betalas under årets alla 365 dagar. Kvoten blir alltså större än 1, vilket innebär att kunderna får betala 101,4 procent av den avtalade räntan under vanliga år och 101,7 procent under skottår.

– Det betyder att de tar betalt för fem dagar extra, säger Paul Jönsson.

Lånade på skogsfastighet

Han tog lånet på en skogsfastighet i början av 2018. Räntan bestämdes då till 1,03 procent och en kontrollräkning av den betalningsplan som då upprättades visar att dåvarande beräkningsgrund var 360/360.

Enligt Paul Jönsson måste den nya beräkningsgrunden i stället ha införts i januari 2019, då räntan förhandlades om via telefon. Men diskussionerna inbegrep inte någon ny beräkningsgrund, uppger Paul Jönsson.

– Vi har absolut inte pratat om någon villkorsändring, säger han.

Stora summor

Lånet i fråga är på drygt 2 miljoner kronor. Den extrakostnad i ränta som Paul Jönsson har fått betala är än så länge knappt 400 kronor.

Men om samma sak skulle visa sig ha drabbat andra, med fler och större lån, kan det snabbt handla om större summor för Landshypotek, resonerar han.

Det är tydligt att han är besviken på sitt Landshypotek, kooperationen som gärna lyfter fram att den funnits för lantbruket sedan 1836.

Men det rör ju sig trots allt inte om några stora summor i ditt fall?

– Nej, men det är ärligheten. Landshypotek tillskansar sig extra pengar utan att informera. Mitt förtroende för styrelse och ledning är borta, säger Paul Jönsson.

”Olika löptider”

Landshypotek skriver i ett mejl till ATL att banken inte kommenterar enskilda kundrelationer.

”Generellt kan vi säga att för lån där man kan välja mellan fast och rörlig ränta så kan det finnas olika beräkningsgrunder för räntan. Det följer av de upplåningskostnader som banken har och de olika beräkningsgrunder som finns på marknaden för olika löptider”, skriver Landshypotek.

Enligt banken handlar de extra räntedagarna till kunderna om att Landshypotek och andra banker själva får betala motsvarande extraränta när de lånar upp pengar på marknaden.

Banken tjänar alltså inga extra pengar på systemet med extra bankdagar, hävdar Landshypotek.

”Det är svårt att i en medlemsägd bank tänka att en del av kollektivet fullt ut ska betala och andra inte. Vi har i stället tyckt att det är en bra princip att följa beräkningsmetoden för upplåningen även i utlåningen”, skriver banken.

Nekar intervju

Ingen på Landshypotek vill dock ställa upp på en intervju med ATL.

Men låt säga att jag säljer ägg till dig. Plötsligt bestämmer jag mig för att börja ta betalt för fem ägg extra varje gång. Skulle du inte vilja att vi hade en diskussion om det?

– Jag uppfattar det som att vi har svarat på dina frågor, säger Jonas Feinberg som är bankens presskontakt.

Paul Jönsson

Ålder: 68 år.

Bor: Hörby.

Verksamhet: Pensionerad lantmästare som arbetat med redovisning i 40 år, bland annat som kontorschef för Föreningsbanken och LRF Konsult samt i egen redovisningsbyrå. Har fortfarande uppdrag som ekonomisk rådgivare till några lantbruk.

Andra uppdrag: Grupp­ledare och vice ordförande för Centerpartiet i Hörby, andre vice ordförande i kommunfullmäktige. Styrelse­ledamot i bland annat Företagarna i Landskrona.

Skogsinnehav: 21,5 hektar i Billinge, med 85 procent gran, 10 procent björk och resten bok och ek.