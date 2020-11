Stillestånd i Arlas pris

I Sverige innebär det 358,8 öre per kilo för konventionell mjölk och 431,5 öre per kilo för ekomjölk. Arla har tidigare under hösten kunnat höja mjölkpriset två gånger och har då hänvisat till framgångar i den egna affärsverksamheten. Det stillastående priset motiveras nu med att mjölkvolymerna i världen ökar och att nya nedstängningar påverkar försäljningen av ost till restauranger och övrig Foodservice.