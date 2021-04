I förra veckan kom beskedet att Arla höjer mjölkpriset för maj med 15,8 öre per kilo för konventionell mjölk och med 21 öre för ekologisk.

Efter höjningen blir a contopriset i Sverige för konventionell mjölk i maj 381,6 öre/kg, och a contopriset för ekomjölk blir 459,5 öre/kg, vilket ATL tidigare har rapporterat.

ATL har frågat tre mjölkbönder om deras tankar kring den nya höjningen. Samtliga tycker höjningen är för låg.

Arkivbild.

Hans Samuelsson, mjölkproducent och Arla-leverantör i Skeppshult:

Hans Samuelsson driver gården Kalset Mjölk tillsammans med sin fru Anna Samuelsson.

– Jag är väldigt glad för prisökningen, men sett i ljuset av att vi nu har nått en prisnivå som är samma som för tio år sedan, så är prisnivån mindre imponerande. För att vi ska få tillbaka framtidstron måste mjölkpriset hålla jämna steg med kostnadsökningen och dit har vi väldigt långt.

– Framför allt har priserna på spannmål och färdigfoder gått upp mycket i pris och nu har det varit ett riktigt rally på proteinpriserna.

– Det är en bransch som under lång tid har tappat i konkurrenskraft mot andra. Vi kan ta jämförelsen med nötkött som under samma period har haft nära nog en fördubblad prisnivå. Så nötköttet har gjort en fantastisk resa i jämförelse med mjölken som har gått ned under många år och som nu äntligen är uppe på samma nivå som för tio år sedan.

Magnus Svensson, mjölkproducent och Arla-leverantör utanför Älmhult

Magnus Svensson, mjölkproducent och Arla-leverantör utanför Älmhult.

– Det är inte en dag för sent, det skulle ha hänt för länge sedan. Vi får för lite betalt för vår mjölk här i Sverige. Personligen tycker jag det skulle det upp lite till. Jag tycker vi ska ha en merbetalning i Sverige för svenska produkter. Vi har ju en rättså stor kontroll på oss, våra omkostnader har ökat markant och mjölkpriset har varit ganska stilla sedan 70-talet. Vi behöver minst fem kronor litern och det skulle gärna upp lite till för att få en bättre lönsamhet.

Åsa Augustsson, möjlkproducent och Falköping-leverantör i Skara

– Det är jättebra för hela branschen men det behövs ju ännu mer egentligen. Vi skulle behöva ha över fem kronor i mjölkpris. Vi ligger ju långt under vad produktionskostnaden är egentligen.

– Många mjölkbönder har det otroligt pressat idag och har tagit krediter på sina EU-stöd i flera år. När stöden inte kommer in i tid tar det av det egna kapitalet och till slut halkar man efter, det går inte att komma ikapp. Enda sättet att komma ikapp är att få en rejäl höjning på mjölkpriset så vi kan få in pengar till företagen.