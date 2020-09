Arla klarar inte sitt eget mål för mjölkpriset

Arla är på många sätt ett fantastiskt företag. Inte minst för konsumenterna, som varje dag får tillgång till bra och förhållandevis billiga mejeriprodukter.

Försäljningen för första halvåret 2020 visar den högsta noteringen någonsin och visar att kunderna fortsatt att välja Arlakoncernen. Detta trots – eller kanske till och med tack vare – ändrade konsumtionsvanor under coronapandemin.

Men för producenterna ser bilden annorlunda ut. Betalningen för mjölken ökar inte i samma utsträckning som försäljningen. Det genomsnittliga a contopriset var 34,4 eurocent/kilo mjölk under första halvåret 2020, jämfört med 34,2 eurocent/kilo mjölk under samma period i fjol. Det är en ökning med 0,6 procent, att jämföra med de 2,8 procent som intäkterna ökat med.

Färska siffror från LTO, Nederländernas motsvarighet till LRF, visar att Arlakoncernen halkat ner till en niondeplats på listan med mjölkpriser från sexton europeiska mejeriföretag. Historiken visar att Arla under de senaste fem åren varit långt ifrån ordförande Jan Toft Nørgaards mål om att i framtiden vara det bäst betalande mejeriet i Europa.

I samband med sin halvårsrapport kommunicerar Arla också 2019 års siffra för det mjölkprismål man kallar Peer Group Index. Den landar till slut på 102,5 för 2019. En halv procentenhet under den preliminära siffra på 103 som Peder Tuborgh, vd för Arla, presenterade under bolagets bokslutskommuniké i våras, och en halv procentenhet under spärren på det tidigare målet på 103-105.

Senast igår ringde en mjölkbonde till mig och sa att han inte såg någon framtid i Arla. Detta sker samtidigt som marknaden skriker efter svensk mjölk.