LRF:s vd Anna Karin Hatt under en intervju med ATL vid tillträdet 2019.

På tisdag blir det digital LRF–stämma igen och förbundets vd Anna Karin Hatt är van vid att möta medlemmarna över dataskärmen.

När ATL frågar om det går bra att träffas utomhus för intervjun, meddelar hennes sekreterare att LRF har restriktioner som även Anna Karin Hatt måste följa.

– Jag saknar att komma ut på gårdsnivå och lyssna på lantbrukarna och vilka deras utmaningar är och vad vi från LRF kan göra för att förbättra deras förutsättningar. Det är otroligt viktigt för mitt uppdrag att återkommande få lite skit på stövlarna. Jag längtar tills jag kan göra det igen, säger Anna Karin Hatt i den intervju vi gör via videolänk.

Anna Karin Hatt började som vd för LRF hösten 2019. Den tidigare IT– och infrastrukturministern fick då ett ”vanligt” halvår med många resor till gårdar i hela landet.

Hon befarade att LRF skulle kunna vara en lite trögrörlig organisation. Men den uppfattningen stämde inte, säger hon. Hon liknar LRF vid ”Sveriges kanske mest finmaskiga folkrörelse”, eller vid en ”ovanligt snabbstyrd” oceanångare.

– Vi är inte snabbfotade som en start–up och ska inte vara det heller. Men vi är inte onödigt långsamma. Jag tycker att vi har bra kraft och driv framåt, säger Anna Karin Hatt.

Redovisa nytta på enkelt sätt

Årets viktigaste opinionsfrågor är redan uppritade. De kallas internt för ”The Big Five”: Som handlar om Cap, fossilfritt, vatten, viltskador och forskning. Men portalparagrafen är ändå att fler ska se det gröna näringslivet som ”lösningen för ett hållbart samhälle”.

I januari 2020 kom LRF:s nya hållbarhetsmål – som alla ska syfta till högre konkurrenskraft för lantbruket i Sverige. En del undrar hur det ska gå ihop, och oroas av att det blir ökade redovisningskrav för varje gård. Det är en svårt nöt att knäcka:

– Konsumenterna förväntar sig transparens. Det jag köper – vad bidrar det till? Men många lantbrukare har flera olika produktionsinriktningar och då bli de ekonomiska och tidsmässiga utmaningarna stora. Man måste kunna redovisa den nytta man gör på ett enkelt sätt, säger Anna Karin Hatt.

LRF företräder ungefär 140 000 medlemmar runt om i Sverige. Och medlemstappet fortsätter, även om det inte är stora minskningar.

– I en del branscher har vi väldigt hög täckningsgrad, men vi skulle kunna ligga högre bland skogsbrukare. Det är snarast där vi lägger fokus, säger Anna Karin Hatt och förklarar att förbundet har stärkt upp sin strategiska kompetens när det gäller försäljning och medlemsutveckling.

Går med vinst

Som vd har hon det operativa ansvaret ner till varje krona. LRF går med vinst, tack vare en stark kapitalförvaltning. Av dotterbolagen var det bara konferensdelen som blödde rejält förra året. Resterande bolag gick med vinst.

Men synar man årsredovisningen visar det sig att Ludvig & Co, tidigare LRF Konsult, går med förlust. Det medförde under 2020 att LRF minskade sitt bokförda värde för tillgången med 22,2 miljoner kronor, en minskning med 39 procent under ett år. LRF sålde 75 procent av aktierna till riskkapitalistbolaget i mars 2018, men äger fortfarande cirka 25 procent av bolaget.

Anna Karin Hatt säger att det är för tidigt att säga hur långsiktigt ägande LRF ska ha i bolaget:

– Vi är bara minoritetsägare i dag. Men ledningen för Ludvig & Co gör nu ett arbete för att förnya och förstärka fokuset på jordbruket och jordbrukskunderna som är deras ursprung. Det är en jättebra slutsats, det är viktigt att aldrig glömma sitt ursprung eller ta det för givet. Nu återstår det att de även levererar.

En fråga som hänger i luften innan intervjuns slut är om det finns några planer på en partipolitisk comeback i Centerpartiet.

– Nej, jag har ju klivit av politiken, det gjorde jag redan för sex år sedan. Jag har väldigt svårt att se att jag skulle återvända till partipolitiken. Jag jobbade sammantaget 20 år med politik och har gett mitt bästa i det sammanhanget. I dag tycker jag att jag gör bättre nytta i näringslivet, och i roller som den här.

Anna Karin Hatt om:

…hon hade varit lantbrukare i dag

– Jag är uppvuxen på ett litet jordbruk med några mjölkkor, lite spannmål och vall och skog. Jag har alltid gillat djur. Men jag är inte utbildad för att arbeta med det. Men jag skulle gärna tänka mig att jobba i trädgårdsnäringen! Jag är hobbyodlare. Där har jag kunskaper som skulle vara intressanta att omsätta professionellt. Där finns ju en väldig potential. Den svenska andelen är alltför låg i frukt och grönt så det finns mycket att göra där.

…hållbara investeringar i LRF

– Det är viktigt att vi förvaltar vårt kapital på ett klokt sätt. Vissa år finansieras faktiskt mer än hälften av LRF:s löpande verksamhet med delar av avkastningen på vårt kapital.

Vi har avvecklat våra innehav i vissa fonder av etiska och miljömässiga skäl. Men att säga att vi inte kan investera i någon fond som har någon typ av fossilt intresse, det skulle bli för riskfullt och ge oss en för smal portfölj. Däremot har vi lagt till en del gröna fonder bland våra investeringar.

…märkningar på livsmedel

– Märkningar behöver vara trovärdiga och intuitiva. Det är bra med Från Sverige–märkningen. Där förstår man direkt vad det innebär. Det är lätt hänt att olika aktörer tar egna initiativ med märkningar men då riskerar det att bli rörigt.

Fakta: Anna Karin Hatt

Vd för LRF sedan 2019

IT– och energiminister 2011–2014

IT– och regionminister 2010–2011

Under Alliansregeringens första mandat­period (2006–2010) var Anna Karin Hatt stats­sekre­terare och chefsförhandlare för Centerpartiets samordningskansli vid Statsrådsberedningen. Mellan 2011 och 2015 var hon också andre vice ord­förande för Centern.

Dottern Ida Alterå har varit ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund.

