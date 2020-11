Åkerierna drabbas av inställda kurser

Som ATL berättade igår har utbildare för yrkeskompetensbevis (YKB) börjat ställa in kurser. Så som de tolkar de coronarestriktioner som träder i kraft den 24 november kan inte fler än åtta personer åt gången vara i samma utbildningslokal. Om planen kanske varit att utbilda 25-30 personer åt gången kommer det att ta mycket längre tid att genomföra utbildningarna, om de ens genomförs.

Hos ett par åkerier som ATL talat med finns det en oro för vad som ska hända.

– Helt ärligt har jag en chaufför som YKB går ut för den sista december. Han är inplanerad för att gå de kurser han har kvar i december. Men det är nog tveksamt om det lyckas, säger Oscar Skoog som har ett mindre åkeri i Villands Vånga utanför Kristianstad i Skåne.

Han har ännu inte fått något besked från trafikutbildaren som ska hålla i kursen.

– Sedan har jag fyra andra som ska gå till våren. Jag har inte bokat tid till dem ännu, för jag vet inte vad som händer med detta.

Utbildare själva rekommenderar ofta att de fem delkurserna delas upp under längre tid, ofta en kurs per år under den femåriga perioden som YKB är giltigt. Men att åkerier avvaktar är inte ovanligt. Kursen kostar pengar, de anställda ska ha lön fast de inte kör och kanske står lastbilar stilla och man missar intäkter.

– Jag har ju väntat lite. Det är mycket pengar det handlar om. Helt plötsligt får någon för sig att sluta. Även om jag inte har så mycket omsättning på folk så kan allt hända. Så man väntar lite in i det sista.

Naturlig omsättning

På samma sätt resonerar Christer Eriksson, ägare till det betydligt större Olle P:s Åkeri i Ängelholm. Med 35 anställda, varav 28 chaufförer, blir det naturligt en viss omsättning på folk. De flesta där tog två av delkurserna, eller blocken, i vintras före pandemin satte in, och har tre kvar att klara av före nästa höst.

– De som håller i detta vill att man ska ta ett block per år, men eftersom man blir av med en del folk under en femårsperiod så har vi sagt att vi väntar. Man vill inte lägga de pengarna på personal som inte tänker vara kvar.

Han är ändå optimistisk och tror att det löser sig. Antingen genom att det blir en ny dispens eller att restriktionerna lättar. Men han vädrar en viss oro inför framtiden.

– Vi kan inte ta in 30 chaufförer i ett rum enligt de nya reglerna. Så kvarstår detta så har vi ett problem till våren, säger Christer Eriksson.

Hos Transportstyrelsen följer man utvecklingen. Sverige är inte ensamma om att vara i den här situationen.

– Vi vet att det pågår diskussioner i Bryssel om en eventuell förlängning av omnibusförordningen. Men vi på myndighetsnivå har inte fått kännedom om några tidsfrister, säger Mats Hjälm på Transportstyrelsen.

Omnibusförordningen från början av sommaren innehöll bland annat dispens för YKB som gick ut mellan 1 februari och 31 augusti i år.

Bara under december månad är det drygt 2 600 svenska YKB som löper ut och ska förnyas. Genom att de flesta tog sitt YKB 2015 och 2016 är det just nu, efter fem år som de flesta ska förnyas.

– Utifrån YKB så kommer den här pandemin väldigt olägligt. Ett normalår utfärdar vi mellan 15 000-18 000 YKB. Nu i år 2020 så utfärdar vi ungefär 38 000 YKB. Nästa år kommer vi att utfärda över 100 000 YKB.

Antalet gäller både YKB för persontransport och för godstransport. Majoriteten tros vara godstransport, men de går enligt Transportstyrelsen inte att skilja på i statistiken.