15 kändisar som började karriären i lantbruket

Visste du att Per Gessle, Babben Larsson och Johnny Cash har något gemensamt?

Svenske sångaren Bertil Boo spelade bonde i filmen ”Åsa-Nisse” år 1949.

Den sjungande svenske bonden

Bertil Boo, barytonsångare

Det är inte många av dagens ungdomar som känner igen namnet Bertil Boo, men i flera decennier var han en av landets största artister. Han slog igenom den 25 maj 1946 när han som 32-åring sjöng låten ”Violer till mor” i radioprogrammet ”Frukostklubben”. Programledaren Sigge Fürst presenterade honom med orden ”och så en bonde från Närke som ska sjunga för oss”. Hans röst gick hem direkt. På bara några månader såldes rekordmånga 250 000 skivor. Eftersom han drev en gård i Närke tillsammans med sina två systrar så blev han känd som ”den sjungande bonden”. Bertil Boo nöjde sig inte ens med sin oerhört framgångsrika karriär som sångare, han var också skådespelare och var med i nio populära ”Åsa-Nisse”-filmer.

Skådespelaren Dan Ekborg jobbade på lantbruk som ung.

Ryggen stoppade jobbet på bondgården

Dan Ekborg, skådespelare

Han var bara 13 år när hans berömde pappa Lars Ekborg avled. Det fanns inget arv och familjen var tvungen att lämna bostaden i Gamla stan. Dan Ekborg skickades därför ut på landet för att jobba på bondgård. Efter några år bestämde sig Dan för att ge sig in på pappans bana och han började på Calle Flygare Teaterskola år 1972. Ungdomsåren hade också gett honom problem. Så här berättade han senare i en intervju med Expressen: ”Jag har haft ryggskott till och från sedan jag var 15 och jobbade på bondgård”.

Countrystjärnan Johnny Cash arbetade hela sin ungdom på bomullsfälten i Arkansas. Men 1955 skrev han kontrakt med skivbolaget Sun Records och blev världskänd.

Bomull blev början

Johnny Cash, countrystjärna

Den amerikanske country- och rockstjärnan Johnny Cash har skrivit flera låtar om det tuffa livet som bomullsodlare i Arkansas under 1930-talets depression. Redan som femåring började han arbeta på familjens bomullsfält, och tillsammans med de andra sjöng han under arbetet. Som 12-åring släpade han omkring bomullsbalar som var större än han själv. Flera gånger fick familjen också uppleva hur floden Mississippi svämmade över och förstörde hela skörden. Han slog igenom på 1950-talet med ett skivkontrakt på samma skivbolag som Elvis Presley. Han sålde sedan mer än 50 miljoner skivor under sitt liv. Johnny Cash avled i september 2003.

Birgit Nilsson tog sig från betodling till 500-kronorssedeln.

Birgits barndom: bara betor

Birgit Nilsson, operastjärna

Visste du att du har en bild av en betodlare i din plånbok? Operastjärnan Birgit Nilsson som du kan se varje dag på dina 500-lappar, växte upp på en gård i byn Svenstad utanför Båstad. Eftersom hon var enda barnet så ville föräldrarna att hon skulle ta över gården och dess betodlingar. Birgit jobbade på gården tills hon var 22 år. Då hade hon i många år sjungit i kyrkan och det var den extremt unika sångrösten som gjorde att hon till slut flyttade till storstaden. Några år senare turnerade hon till världens största operascener.

Den förre centerledaren Olof Johansson arbetade på föräldrarnas gård som ung.

Partiledaren började med hö

Olof Johansson, politiker

Som partiledare för Centerpartiet och medlem i regeringen deltog Olof Johansson under några av 1900-talets mest omdebatterade beslut (bland annat kärnkraftens framtid och bygget av Öresundsbron). Därför är Olof Johansson en av landets mest kända lantbrukare genom historien. Han växte upp på föräldrarnas gård utanför Kalmar och redan som 4-åring fick han två fingrar på högerhanden avslitna i höbärgningen. Eftersom föräldrarna också drev ett hönseri så var han ökänd bland vänner för sina många äggmackor. I en tv-intervju med legendariske tv-mannen Hagge Geigert, berättade han att livet på landet kunde vara humoristiskt, familjens tjurar döpte man till Franco, Hitler, Mussolini och Stalin.

Filmstjärnan Clint Eastwood slog igenom som cowboy i tv-serien ”Prärie”. Innan han blev filmstjärna var han skogsarbetare.

Westernstjärnan arbetade som skogsarbetare

Clint Eastwood, filmstjärna

I sina filmer finns det inte många träd, i västernfilmerna rider Clint Eastwood oftast omkring i sand och öken. Men han började faktiskt karriären i skogsbranschen. Han var skogshuggare i bergskedjan Sierra Nevada och arbetade för Kaliforniens version av Naturvårdsverket, California Department of Forestry. En av hans uppgifter var att skapa förebyggande korridorer för att stoppa skogsbränder.

Hönsfarmaren Carl Barks skapade de flesta figurerna i Kalle Anka-serierna.

Hönsfarmare skapade Kalle Ankas värld

Carl Barks, serietecknare

Om du gillar att titta på Kalle Anka på julafton så har du en hönsfarmare och cowboy att tacka för dina skratt. Carl Barks växte upp på en gård och jobbade först på föräldrarnas gård. Under flera år jobbade Barks bland annat som cowboy, dräng, skogshuggare men även som rallare och stålverksarbetare. Hans plan var att bli hönsfarmare men hans hobby, teckning, gjorde att han i stället fick jobb hos det nystartade Disney-imperiet. Inom några år var Carl Barks ansvarig för hela Kalle Anka-världen. Det är också han som har skapat figurer som Joakim von Anka, Björnligan och faktiskt hela staden Ankeborg.

Babben Larsson växte upp på en gård med både höns, kor och svin. Hennes dröm var att bli inseminatör.

Allergi gjorde Babben till tv-kändis

Babben Larsson, tv-programledare

Hon är en av Sveriges mest älskade tv-programledare. Men Barbro ”Babben” Larsson kunde i stället ha dykt upp på din gård. Ingen som har hört Babben prata kan ha missat att hon är från Gotland, men du visste nog inte att hon växte upp på en gård med både höns, kor och svin. Hennes dröm var att bli inseminatör. Men en kombination av dåliga betyg – och allergi mot päls – gjorde att hon i stället valde en karriär inom teatern.

Filmstjärnan Dennis Hopper arbetade på sin farbrors gård.

Öldrickande ett måste vid veteskörden

Dennis Hopper, filmstjärna

Det var en ren slump att filmstjärnan Dennis Hopper hamnade i Hollywood, familjen bodde länge i Kansas men flyttade till Kalifornien när pappan fick jobb på posten där. Så här har han berättat om livet på landet: ”Jag arbetade med veteskörden på mina farbröders bondgård och vi fick öl och salt mot värmen. När jag var 12-13 drack jag troligen en 20 öl om dagen”. Drygt 20 år senare blev han känd över hela världen i rollen som långhårig mc-körande knarklangare i ”Easy rider”.

Författaren Jan Fridegård började karriären som stallpojke och jobbade sen som djurskötare i en ladugård.

Han startade författarnas ”statarskola”

Jan Fridegård, författare

Författaren växte upp i ett statarhem med en pappa som arbetade som ladugårdsförman på Katrinedals herrgård i Uppland. Redan som barn började Jan Fridegård arbeta som vallpojke och efter att ha slutat skolan blev han djurskötare. Efter några år som bland annat yrkessoldat och gårdfarihandlare slog han igenom som författare år 1933 med boken ”En natt i juli”. Romanen utspelar sig under en lantarbetarstrejk och blev startskottet till den litterära statarskolan där också Moa Martinson och Ivar Lo-Johansson ingick. Nästan alla Fridegårds böcker handlar om landsbygden och jordbrukare.

Per Gessle jobbade på Fammarps champinjonodling i tonåren.

Stjärnans svamp-sommar

Per Gessle, popstjärna

Som tonåring testade blivande ”Roxette”-stjärnan Per Gessle flera sommarjobb, bland annat som landstingsmusiker och som svampodlare. När han började jobba på Fammarps champinjonodling så fick han bära lastpallar för hand. Eftersom han bara efter några timmar upptäckte att slitet gav honom blåsor i händerna så sade han upp sig samma eftermiddag. Trots det fick han bättre arbetsuppgifter redan nästa dag, han och en kompis skulle kontrollväga svamparna som de 360 tjejerna plockade. De båda försökte också flirta med kvinnorna genom att skriva upp extra kilo på dem. Som 20-åring slog han igenom med hitlåten ”Flickorna på TV 2”.

Den amerikanske presidenten George Washington på en av sina många gårdar.

Den plogande presidenten

George Washington, president

Det finns ingen större hjälte i USA än George Washington (1732–1799), det var han som besegrade engelsmännen och gjorde nationen självständig. Han tjänstgjorde också som USA:s allra första president 1789–1797. Men personligen såg han sig främst som en lantbrukare. Washington drev flera stora gårdar och satsade stora resurser på att ta fram nya metoder och skapade till och med nya typer av plogar. I början odlade han tobak men priserna varierade så kraftigt från år till år att han i stället satsade på vete från 1766. Gården Mount Vernon är i dag kulturskyddat och är öppet för allmänheten.

Filmstjärnan Marlon Brando under inspelningen av filmen ”Linje Lusta” 1953.

Härmade kor och hästar

Marlon Brando, filmstjärna

Filmstjärnan Marlon Brando växte upp på en gård i en liten stad i delstaten Nebraska. Enligt en barndomsvän så var det mammans alkoholism som gjorde att Brando kom in på skådespelaryrket. Han brukade härma gårdens kor och hästar i ett försök att distrahera henne från att dricka.

Julian Lennon.

Författare efter fobi-floppen

Jonas Gardell, författare

När han var ung försökte författaren Jonas Gardell sig på ett liv som bonde utanför Norrköping. Det gick inget vidare. I en intervju i Expressen har han berätta: ”Jag försökte också bli bonde. En jätteflopp eftersom jag är rädd för alla djur i hela världen.”

Författaren Jonas Gardell provade på livet som bonde när han var ung.

Nazisten var utbildad agronom

Heinrich Himmler, SS-ledare

Som ledare för SS var Heinrich Himmler ansvarig för massmordet på miljontals judar. Men från början ville han inte bli politiker utan drömde om att bli agronom. Efter sin examen vid universitetet i München i början av 1920-talet var landet i kaos och han fick aldrig något fast jobb som agronom. Han sökte sig då till nazisterna och blev en av dess mest hatiska ledare. Tillsammans med sin fru drev han i flera år ett mindre framgångsrikt hönseri men sålde det 1934, strax efter att Hitler tagit makten i Tyskland.

… och 24 kändisar som växte upp på bondgård

• Rowan Atkinson, komiker. Kommer från en släkt i norra England som odlat frukt i flera generationer.

• Beck, rockstjärna. Bodde under vintrarna hos mamman i Los Angeles och under somrarna på farfars gård i Kansas.

• Anna Bråkenhielm, ”Farmen”-skapare. Växte upp bland kor och får på Wallby säteri utanför Vetlanda.

• Lindsey Buckingham, ”Fleetwood Mac”-sångare. Pappan drev en kaffeplantage i Kalifornien.

• Dalai Lama, religiös ledare. Föräldrarna drev en liten hästgård när deras 4-årige son utsågs till ny Dalai Lama.

Den tyske nazisten Heinrich Himmler var utbildad agronom.

• Sven Delblanc, Hedebyborna-författare. Växte upp på gården Mölna Övre i Sörmland. Pappan tyckte inte att han dög att bli dräng – och blev författare i stället.

• Matthew Fox, tv-stjärna. ”Lost”-skådisen växte upp på en gård i Wyoming. Familjen odlade korn (för Coors-öl) och födde upp Texas longhorn och hästar.

• Ava Gardner, filmstjärna. Föräldrarna var tobaksodlare i North Carolina.

• Jennie Garth, tv-stjärna. Stjärnan från ”Beverly Hills 90210” växte upp på en hästgård i Illinois.

• Hagge Geigert, tv-programledare. Växte upp på en gård med dålig jord på gränsen mellan Bohuslän och Dalsland.

• Woody Guthrie, folksångare. Pappan var en äkta cowboy i Oklahoma.

• Seamus Heaney, Nobelpristagare i litteratur. Växte upp på gården Mossbawn på Nordirland. Pappan födde upp, och sålde, boskap.

• James Earl Jones, filmstjärna. Stjärnan växte upp hos sina morföräldrar på en gård i Michigan.

• Ingvar Kamprad, Ikea-grundare. Växte upp på en av Smålands största gårdar (450 hektar) som köptes av farfar Feodor.

• John Kellogg, cornflakes-skapare. Föräldrarna odlade rödklöver, äpplen och persikor, samt hade 100 får i Massachusetts.

• John Lennon, ”Beatles”-stjärna. Artisten växte upp hos sin morbror George utanför Liverpool, denne arbetade på sin familjs mjölkgård.

• Julian Lennon, musiker. John Lennons son arbetade med får. ”Jag brukade jobba på en bondgård. Jag plockade rovor, tog ut hö och höll koll på fåren”.

• Doris Lessing, Nobelpristagare i litteratur. Föräldrarna drev en gård i Zimbabwe där de odlade majs och tobak.

• Joe Louis, boxare. Pappan Munroe arbetade på en bomullsplantage i Alabama.

• George Lucas, ”Stjärnornas krig”-skapare. Filmregissören växte upp på en valnötsodling i Kalifornien.

• Eddie Meduza, rockmusiker. Växte upp på olika gårdar i Småland med en pappa som arbetade som dräng.

• Sidney Poitier, filmstjärna. Föräldrarna odlade tomater på Bahamas.

• Anders Wall, finansman. Växte upp på en liten gård utanför Uppsala. Anders gjorde sina första affärer när han sålde kaniner på Fyristorg.

Källor: Aftonbladet, BBC, Biography.com, DN, Expressen, Facts & fenomen, GT, iDAG, IMDB.com, Kringla.nu, Lucasfilms, Melody Maker, Minnenas Journal, Newsweek, Okej, Smash Hits, Svenska Dagbladet, Time Magazine, Transwede Magazine, Veckorevyn, Wikipedia, World war II database, Östra Småland