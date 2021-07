Lantbruk i fokus i nytt bolag

De fem företagen var redan beroende av varandra i logistiken kring Blekinges bönder:

Företaget Stallbyggen tar emot spannmål från traktens odlare, och förser dem med utrustning från Svenska Foder. Åkeriet Thord Nilsson sköter transporterna och två verkstadsföretag servar lastbilar och lantbruksmaskiner.





Nytt bolag

Fler företag inblandade

Ny stabilitet

Nu tar de ett steg längre och bildar ett gemensamt bolag, Knutpunkt Sölve. De köper ett 34 000 kvadratmeter stort område invid E22 i Sölvesborg av det danska åkeriföretaget DSV.Knutpunkt Sölve blir ett fastighetsbolag där de medverkande företagen hyr in sig med sina respektive verksamheter. Därmed har de säkrat möjligheten att även i fortsättningen erbjuda traktens bönder en leveransplats för sin spannmål.- Vi hjälper varandra och skapar ett nätverk. Det inte den ene vet, det vet någon annan av oss, säger Sven-Inge Antonsson, Stallbyggen.Ytterligare några åkerier - bland annat DSV - ska hyra in sig för att få uppställningsplatser för fordon och mellanlager.Svenska Foder bygger genom sitt delägarskap vidare på strategin att samarbeta med lokala entreprenörer runt om i landet.Knutpunkt Sölve ligger i linje med lantbrukscentret i Knästorp utanför Lund och Trollenäs Lantmannaaffär.- Nu har vi fått lokal förankring och koll på den lokala marknaden i Sölvesborg. Vi har tidigare hyrt in vår spannmålsmottagning här, med stor osäkerhet från år till år. Nu är den tryggad, säger Jonny Torevik, chef för Försäljning Växt i Svenska Foder. ATL.nu