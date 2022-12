Under första halvåret i år dog färre personer i arbetsolyckor, jämfört med motsvarande period i fjol. Hittills i år har 18 personer rapporterats omkomna, enligt nya siffror från Arbetsmiljöverket.

Jordbruk och skogsbruk tillhör dock de branscher som är värst drabbade med åtta dödsolyckor under 2015, enligt Arbetsmiljöverkets statistik.I fjol anmäldes totalt 24 döda under årets sex första månader. Under hela 2014 registrerades 41 dödsfall.Den långsiktiga trenden är att antalet dödsolyckor på arbetsplatser minskar. Från 1979 till 2014 har antalet dödsfall gått ner från 169 till 41 stycken.