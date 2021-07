Länsstyrelse JO-anmäls

Enligt den privatperson som står bakom anmälan fick länsstyrelsen in två anmälningar om att djuren for illa på en gård utanför Varberg; dels den 24 november 2009, dels den 28 december 2009.



Trots detta dröjde det ända till den 24 februari 2010 innan länsstyrelsen besökte gården. Då upptäcktes både gravt vanvårdade djur samt döda djur. Ett tiotal djur fick avlivas på grund av sina skador.



Personen bakom anmälan vill nu att Justitieombudsmannen, JO, ska utreda om länsstyrelsen begått något tjänstefel.

"När djur far illa måste åtgärder vidtas utan dröjsmål", skriver han i anmälan.

ATL.nu