Långt straff för galen färd med hjullastare

25-åringen döms för sammanlagt sju brott av Örebro tingsrätt. Bland annat försök till grov misshandel, grov skadegörelse och vårdslöshet i trafik.

I domen finns 21 målsägande som mannen nu är skyldig att betala skadestånd. Mannen dömdes mot sitt nekande.Hjullastaren stals från ett företag i Lindesberg på kvällen den 3 augusti. Därefter ska mannen ha gett sig ut på en vansinnig färd mot Fellingsbro. Under kvällen jagades han av flera polispatruller, men han lyckades ändå undkomma polisen.Under jakten blockerade mannen vägen med bland annat personbilar och träd som han forcerat med hjullastaren. En polisbil totalförstördes och poliserna han precis ta sig ut innan mannen körde över polisbilen.Trots den intensiva jakten lyckades 25-åringen fly från hjullastaren som dumpades på Kompassvägen i Lindesberg vid 8-tiden på morgonen dagen efter stölden.25-åringen kunde först gripas en vecka senare efter att polisen säkrat hans dna från en öppnad läskflaska i hjullastarens styrhytt. Enligt provsvaret från Nationellt forensiskt center är dna-träffen "extremt stark".En av de efterföljande poliserna berättar även att hon kände igen mannen i hjullastaren sedan tidigare.I domen framkommer också att mannen arbetat på det företag där hjullastaren stals. Han medger att han använt mycket amfetamin mellan den tredje och fjärde augusti. Men vad exakt han gjorde under den aktuella kvällen och natten minns han inte.Tingsrätten konstaterar i domen att det är ställt utom rimligt tvivel att det är 25-åringen som både stulit och kört hjullastaren under den aktuella natten.Den 25-årige mannen är tidigare dömd för stöld, olovlig körning, rattfylleri och narkotikabrott. Mannen dömdes till fyra månaders fängelse av Göta hovrätt i oktober förra året.